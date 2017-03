‘Lần thứ hai Ukraine bên bờ vực nội chiến’

Cohen tin rằng cuộc chiến sắp tới sẽ nổ ra giữa chính phủ chính thức của Kiev, vốn được Washington hậu thuẫn, và nhóm người cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang ngày càng phát triển ở Ukraine.



Ông nói: “Giữa chính phủ và phòng trào chủ nghĩa dân tộc cực đoan, mà đại diện tiêu biểu là các tổ chức chính trị và quân sự cánh hữu (Right Sector). Trục suy nghĩ về ý thức hệ của họ là một đất nước Ukraine trong sạch, thuần khiết, không có bất kì người Nga hay tiếng Nga xen vào.”

Một trong những yêu cầu của họ đối với chính phủ chính thức của Kiev là nối lại các cuộc tấn công ở miền đông Ukraine và không chấp nhận thỏa hiệp với Moscow, mà vấn đề cơ bản là thỏa thuận Minsk.



Lốp xe bị đốt cháy trong cuộc biểu tình ở trung tâm Kiev do nhóm cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tổ chức. (Ảnh: Reuters)

“Khá chắc chắn rằng trong một vài tuần vừa qua, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang tìm cách thực hiện thỏa thuận Minsk, bởi vì ông ấy hiểu rằng đó là cách duy nhất để giữ vững được ghế tổng thống của mình.”

Tuy nhiên, ông Cohen cũng lưu ý rằng lực lượng cánh hữu đang phát triển mạnh sẽ không ngồi yên cho phép ông Poroshenko tiến hành đàm phán hòa bình với các đại diện của Donbass, vì cho rằng lực lượng cánh hữu cũng có quyền trong chính quốc hội Ukraine.

Nói về tầm quan trọng của cuộc xung đột Ukraine đối với Mỹ và châu Âu, ông Cohen cho biết có nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra, điều đó cho thấy chính sách của Washington đối với Nga và Ukraine đã thất bại.

Một trong những lý do của những ý kiến trái chiều này là sự bất mãn đối với các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Theo ông Cohen, nếu hỏi một số nghị sĩ Mỹ về lý do của các lệnh trừng phạt này, họ sẽ đưa ra ba câu trả lời khác nhau. Thậm chí sau đó, không ai có đủ bằng chứng để biện minh cho việc trừng phạt Nga.

Một nghị sĩ quốc hội sẽ cho rằng việc thống nhất Crimea là lý do để trừng phạt Nga. Nhưng rõ ràng là Cremea sẽ không một lần nữa thuộc về Ukraine, vì vậy nếu theo các lý giải này, lệnh trừng phạt sẽ mãi không kết thúc.

Một lý do khác cho việc trừng phạt Nga là vụ bắn rơi máy bay Boeing gần Donetsk. Tuy nhiên các chuyên gia vẫn chưa đưa ra bất cứ kết luận nào về lực lượng gây ra vụ việc đó.

Lý do thứ ba là cuộc xung đột đang diễn ra ở miền đông Ukraine. Với việc này ông Cohen chỉ ra rằng, xung đột đã bắt đầu từ cuối năm ngoái bằng cuộc chiến tranh dân sự, do đó mọi người có nhiều lý do khác nhau để giải thích cho việc trừng phạt Nga. Điều này chứng minh rằng không có một lý do duy nhất như việc liên quan đến chính trị chẳng hạn.