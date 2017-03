Lãnh đạo IS vụ tấn công Paris bị tiêu diệt

"Trong tháng vừa qua, chúng tôi đã không kích giết chết 10 lãnh đạo IS, bao gồm một số cá nhân chuyên lập kế hoạch tấn công bên ngoài, một số người có liên quan đến vụ tấn công khủng bố Paris" - Đại tá Steve Warren, người phát ngôn của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu nói hôm 29-12.

Warren cho biết một trong những người bị giết chết là Abdul Qader Hakim, người tạo điều kiện cho các chiến dịch bên ngoài của chiến binh IS và có liên quan đến mạng lưới tổ chức tấn công Paris. Người này đã bị tiêu diệt tại thành phố Mosul, Iraq vào ngày 26-12.

Trong khi đó, một cuộc không kích của liên quân trên vào ngày 24-12 ở Syria đã giết chết Charaffe al Mouadan, một thành viên của IS hoạt động ở Syria. Y là người có liên kết trực tiếp với Abdelhamid Abaaoud, nghi phạm hàng đầu của các vụ đánh bom và xả súng tại Paris hôm 13-11, làm 130 người thiệt mạng, Warren nói.



Người phát ngôn của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu - Đại tá Steve Warren công bố thông tin 10 nhà lãnh đạo IS bị tiêu diệt hôm 29-12. Ảnh: Reuters

Ông cho biết Mouadan trước đó đã chủ động lên kế hoạch các cuộc tấn công tiếp theo nhắm đến phương Tây.

Ông Warren nói rằng việc tiêu diệt các lãnh đạo IS bởi liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu có thể được được xem là thành công gần đây nhất trong cuộc chiến chống lại nhóm này.

Trong một diễn biến khác, quân đội Iraq gần đây đã giành được chiến thắng lớn đầu tiên chống lại các chiến binh IS khi giành lại được Ramadi - thủ phủ phía tây của Baghdad, nơi IS đã đánh chiếm và kiểm soát từ hồi tháng 5-2015.

"Một phần của những thành công này là việc IS đang mất dần đi bộ phận lãnh đạo của nhóm này" - Warren nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng: "Chúng vẫn còn những người chủ chốt đứng đầu".