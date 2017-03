Lập đường dây nóng trên biển

Báo Stars &Stripes (Mỹ) đưa tin ngày 3-11, phát biểu trước các sinh viên ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc), Đô đốc Harry Harris, tư lệnh bộ chỉ huy Thái Bình Dương, khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện tự do hàng hải trên thế giới và biển Đông không ngoại lệ. Dù vậy, ông nhấn mạnh: “Chúng ta không để các lĩnh vực Mỹ-Trung bất đồng ảnh hưởng đến nỗ lực phát triển các lĩnh vực hai nước không bất đồng”. Trước đó, hải quân Mỹ thông báo sẽ tổ chức mỗi quý từ hai chuyến tuần tra trở lên trong phạm vi 12 hải lý của các đảo nhân tạo. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes tuyên bố quân đội Mỹ sẽ thể hiện nhiều cuộc thao diễn hơn nữa để bày tỏ thái độ tôn trọng tự do hàng hải. Sau đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lên tiếng Trung Quốc kiên quyết phản đối “mọi cố tình khiêu khích” ở biển Đông. __________________________________ Trong hội đàm Hàn-Nhật ở Hàn Quốc hôm 2-11, Thủ tướng Shinzo Abe đã nói với Tổng thống Park Geun-hye ông mong muốn Hàn Quốc, Nhật cùng Mỹ hợp tác duy trì vùng biển mở, tự do và hòa bình ở biển Đông. Phó văn phòng nội các Nhật KOICHI HAGIUDA