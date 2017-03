Lập vùng phi quân sự ở miền Đông Ukraine

Hãng tin RIA Novosti (Nga) đưa tin đêm 19-9 (giờ địa phương), sau bảy giờ đàm phán tại Minsk (Belarus), đại diện chính phủ Ukraine và đại diện lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine đã ký kết bản ghi nhớ về hòa bình.

Đại diện chính phủ Ukraine và đại diện lực lượng ly khai tiến hành đàm phán hòa bình qua trung gian của nhóm tiếp xúc, trong đó có Nga cùng với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.

Ngày 5-9 vừa qua, các bên đã ký thỏa thuận hòa bình (Thỏa thuận Minsk) quy định ngừng bắn ở miền Đông Ukraine và trao quy chế đặc biệt cho hai vùng Donetsk và Luhansk ở miền Đông.

Cuộc họp ngày 19-9 là cuộc họp thứ ba của nhóm tiếp xúc. Sự kiện hai bên tiếp tục ký kết bản ghi nhớ về hòa bình nhằm cụ thể hóa tiến trình hòa bình ở miền Đông Ukraine.

Sau khi hai bên ký kết bản ghi nhớ về hòa bình, đặc phái viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu Heidi Tagliavini, nguyên Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma cùng Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov đã tiếp xúc với báo giới.

Alexander Zakharchenko, thủ tướng cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), giới thiệu bản ghi nhớ hòa bình mới ký kết. Ảnh: EFE

Nguyên Tổng thống Leonid Kuchma (đại diện cho chính phủ Ukraine trong quá trình đàm phán) thông báo bản ghi nhớ về hòa bình bao gồm chín điểm với các nội dung quan trọng như sau:

- Thành lập vùng an toàn (vùng phi quân sự) rộng 30 km ở miền Đông Ukraine.

- Các tổ chức vũ trang, thiết bị quân sự, các binh sĩ và binh lính đánh thuê không được xâm phạm vùng này. Vùng an toàn do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu kiểm soát.

- Cấm máy bay chiến đấu và máy bay không người lái bay trên không phận vùng an toàn, trừ máy bay của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.

- Hai bên phải ngừng sử dụng các loại vũ khí và tiến hành các chiến dịch quân sự tấn công. Ngừng sử dụng vũ khí hạng nặng đối với các khu vực đông dân cư.

- Rút hết các loại pháo hạng nặng (trên 100 mm) cách đường tiếp xúc giữa hai bên ở phạm vi tối thiểu 15 km.

- Lính đánh thuê nước ngoài phải rút khỏi Ukraine.

24 tiếng sau khi bản ghi nhớ về hòa bình được ký kết, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu phải triển khai một toán quan sát viên trong vùng phi quân sự mới thành lập. Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông cũng mong muốn tiếp tục trao đổi tù binh.

Đại diện của lực lượng ly khai ghi nhận lần đàm phán này không bàn đến quy chế đặc biệt dành cho các vùng Donetsk và Luhansk ở miền Đông. Ngày 16-9, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật trao quy chế tự trị rộng rãi hơn cho hai vùng Donetsk và Luhansk (tổ chức bầu cử ngày 7-12, thành lập chính quyền tự trị lâm thời, tái thiết cơ sở hạ tầng…). Nga khen ngợi luật nêu trên của Ukraine, tuy nhiên lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine lại bác bỏ và đòi độc lập chứ không phải tự trị.

Trong khi đó tại Ukraine, ngày 20-9, đoàn xe thứ ba chở hàng cứu trợ nhân đạo của Nga đã đến Donetsk mà không có lực lượng của Ukraine hay tổ chức quốc tế đi theo tháp tùng. Lộ trình của đoàn xe được giữ bí mật đến giờ chót vì lý do an ninh.

Theo Đài Tiếng nói Nga, đoàn xe gồm khoảng 200 xe tải sơn màu trắng chở theo nước, lương thực, máy phát điện và thuốc men. Trước đó hai đoàn xe tải của Nga đã chở hàng cứu trợ đến miền Đông Ukraine vào ngày 22-8 và 13-9. Đoàn xe thứ nhất gồm 280 xe và đoàn xe thứ hai gồm 200 xe chở hàng cứu trợ đến Luhansk.

