Lầu Năm Góc yêu cầu Nga tránh xa nơi có đặc nhiệm Mỹ ở Syria

Theo AFP, Lầu Năm Góc năm ngoái thông báo đưa khoảng 50 lính đặc nhiệm tới phối hợp cùng các tay súng chống IS ở Syria. Tuy nhiên, Washington sau đó không tiết lộ thêm thông tin về hoạt động này vì lý do an ninh.

Trung tướng Charles Brown, người đứng đầu không quân Mỹ tại Trung Đông (Nguồn: VOA)



AFP dẫn lời Trung tướng Charles Brown, người đứng đầu không quân Mỹ tại Trung Đông, cho hay giới chức Mỹ đã đề nghị Moscow tránh "các khu vực" ở miền bắc Syria "để duy trì an toàn cho lực lượng trên bộ của chúng tôi".

Theo Peter Cook, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter biết về đề nghị bất thường trên. Ông nói Lầu Năm Góc chỉ cung cấp mô tả địa lý nơi binh sĩ Mỹ hiện diện, không phải vị trí chính xác.

"Đây là nỗ lực được thực hiện để đảm bảo an toàn cho người của chúng tôi khỏi nguy hiểm từ các đợt không kích của Nga" - ông Cook nói.

Theo Trung tướng Brown, Moscow cũng đề nghị liên minh do Mỹ dẫn đầu tránh một số sân bay mà quân đội Nga đang sử dụng. "Họ không muốn chúng tôi bay gần đó" - Brown cho biết. "Chúng tôi thông thường cũng không bay tới những nơi đó nên điều này không thành vấn đề".

Mỹ triển khai chiến dịch không kích IS tại Iraq và Syria từ tháng 8-2014, còn Nga cũng bắt chiến dịch không kích các nhóm khủng bố ở Syria, theo đề nghị từ Tổng thống Bashar al-Assad, vào cuối tháng 9-2015.

Phi cơ của liên minh và Nga nhìn chung hoạt động tại các khu vực khác nhau ở Syria nhưng giới chức quân sự lo ngại khả năng xảy ra đụng độ ngẫu nhiên giữa hai phía. Lầu Năm Góc đã tổ chức hàng loạt cuộc đàm phán "giảm xung đột" với Nga, phác thảo những bước cần thực hiện khi xảy ra xung đột.