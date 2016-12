Lấy tàu lặn Mỹ, Trung Quốc sai ba điều

GS Julian Ku ở Trường Luật Maurice A. Deane (ĐH Hofstra, Mỹ) khẳng định hành động thu giữ tàu lặn không người lái Mỹ của Trung Quốc không có căn cứ pháp lý nào hết. Tàu USNS Bowditch của Mỹ thả tàu lặn cách vịnh Subic (Philippines) 50 hải lý, tức ngoài lãnh hải Philippines nhưng trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trong vùng này Trung Quốc không có quyền tài phán. Thế nhưng vị trí tàu lặn nằm trong 200 hải lý của bãi cạn Scarborough đang tranh chấp và Trung Quốc cho rằng như vậy tàu lặn đang trong vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Lập luận này không có cơ sở vì phán quyết của tòa trọng tài đã kết luận bãi cạn Scarborough chỉ là đá và chỉ được hưởng lãnh hải 12 hải lý. Giả định bỏ qua phán quyết trọng tài và chấp nhận tàu lặn Mỹ nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc yêu sách, Trung Quốc cũng không có cơ sở pháp lý để thu giữ tàu lặn. Lý do vì UNCLOS quy định tàu chiến có thể tiến hành bất cứ hoạt động nào trong vùng đặc quyền kinh tế. Dù vậy, từ lâu Trung Quốc khăng khăng cho rằng có quyền hạn chế và giám sát hoạt động quân sự nước ngoài trong vùng đặc quyền kinh tế. Giả định Trung Quốc có quyền này thì cũng không thể viện cớ tịch thu tàu lặn Mỹ bởi tàu lặn chỉ thu thập dữ liệu hải dương chứ không phải vũ khí. ____________________________________ Nếu nghi ngờ tàu lặn Mỹ đang do thám quân sự, hành động đúng đắn nhất của Trung Quốc là phát cảnh báo với tàu Mỹ và yêu cầu ngừng do thám hay rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế Trung Quốc (giả định). Điều 32 của UNCLOS quy định về các quyền miễn trừ của các tàu chiến và các tàu khác của nhà nước dùng vào các mục đích không thương mại. Quyền miễn trừ được áp dụng ngay cả trong lãnh hải Trung Quốc. GS JULIAN KU ở Trường Luật Maurice A. Deane (ĐH Hofstra)