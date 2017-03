Lên làm tổng thống, Donald Trump sẽ không bỏ rơi Hàn Quốc?

Đó là khẳng định từ cố vấn ngoại giao của vị ứng cử viên tai tiếng này. Walid Phares - học giả về quan hệ quốc tế và là cố vấn về chính sách đối ngoại cho ông Trump đã có buổi phỏng vấn với kênh truyền hình Yonhap (Hàn Quốc). Trong đó, ông nhấn mạnh rằng các phát biểu của ông Trump, như kêu gọi Seoul nên gánh toàn bộ chi phí cho lính Mỹ tại bán đảo Triều Tiên, chỉ nên được xem là tuyên bố mang tính “hình thức”.



Theo Phares, ông Trump muốn “quay lại từ đầu” trong các hiệp định mậu dịch tự do, trong đó có cả quan hệ với Hàn Quốc, dù có phải tiến hành thương lượng lại một lần nữa. Tuy nhiên, việc thương lượng lại không có nghĩa là phải hủy bỏ mọi thứ. “Về cơ bản, ông Trump muốn trở thành một vị tổng thống không bao giờ bỏ rơi đồng minh của mình. Mặt khác, ông sẽ đối mặt với bất cứ ai được coi là mối nguy hại với an ninh quốc gia của Mỹ và các đồng minh”.



Ông Walid Phares - cố vấn của Donald Trump sẽ không bỏ rơi Hàn Quốc trước mối đe dọa từ Triều Tiên. Ảnh: Yonhap



Theo ông Phares, ông Donald Trump nhận thức rõ rằng Hàn Quốc đã nhiều lần kề vai sát cánh với Mỹ trong nhiều thập niên qua. “Tình anh em” giữa hai nước không thể nào bị xóa bỏ một cách chóng vánh và sẽ được tiếp tục duy trì, cố vấn của ông Donald Trump cho biết.

Tuy nhiên theo Yonhap, ông Phares có thể chỉ đang tìm cách xoa dịu các lo lắng gây ra bởi những phát biểu của ông Trump nhắm vào các đồng minh như Hàn Quốc, Nhật Bản. Vị ứng cử viên này từng khẳng định Mỹ nên chấm dứt vai trò "sen đầm thế giới" của mình. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng 5-2016, ông Trump cho rằng Hàn Quốc nên gánh vác toàn bộ chi phí của 28.500 lính Mỹ đồn trú tại đây.

"Tại thời điểm này, ông ta đang là một ứng cử viên của đảng Cộng hòa. Vì vậy, ông ta phải tuân theo nguyên tắc chia sẻ gánh nặng. Điều đó không có nghĩa là Mỹ muốn rút lui khỏi thế giới. Ông Trump sẽ xem xét những gì mà Hàn Quốc có thể thực hiện, những gì Nhật Bản có thể thực hiện và những gì mà các đồng minh tại Trung Đông có thể thực hiện" - ông Phares cho biết.

"Và rồi ông ta sẽ đàm phán. Những cuộc đàm phán này không có nghĩa là Trump sẽ từ bỏ Hàn Quốc. Nếu Hàn Quốc bị Triều Tiên hoặc một thế lực nào khác đe dọa, ông Trump sẽ đứng bên cạnh Hàn Quốc. Chúng tôi không có ý định để cho Hàn Quốc hay Nhật Bản phải tự phòng thủ trước các hiểm họa”. Ông cũng nói rằng việc rút quân khỏi Hàn Quốc là "kịch bản cuối cùng cần xem xét".



Ông Donald Trump có nhiều phát ngôn gây sốc về chính sách đối ngoại khiến nhiều đồng minh của Mỹ lo lắng. Ảnh: AFP

"Ông Trump sẽ không cần tới kịch bản cuối cùng này vì đó sẽ là một cuộc khủng hoảng. Ông nhắc đến nó với công chúng Mỹ vì ông thực sự muốn chúng ta ngồi lại và đàm phán nghiêm túc” - Phares cho biết.

Trump đang tỏ quan điểm chỉ trích mạnh mẽ các hiệp định thương mại tự do của Mỹ với các nước khác. Điều này đã gây ra lo ngại rằng nếu được bầu, ông ta có thể tìm cách phá vỡ hoặc đàm phán lại thỏa thuận thương mại tự do mang tính bước ngoặt với Hàn Quốc. Lo ngại này cũng được Phares trấn an trong buổi phỏng vấn: "Khi chúng ta nói đàm phán lại, nó không có nghĩa là hủy bỏ tất cả mọi thứ. Nó có nghĩa là ngồi lại xem xét những gì đã xảy ra tại Mỹ kể từ lúc đàm phán thành công. Và bạn sẽ nói cho chúng tôi biết bạn có những quân bài gì để chúng ta có thể đến gần nhau hơn" - ông phân tích.

Về vấn đề Bắc Triều Tiên, ông Trump cũng sẽ kiên quyết đảm bảo rằng nước này sẽ không thể đe dọa Hàn Quốc hay Nhật Bản, mở rộng ra là khu vực và cộng đồng quốc tế. Ông Phares nhắc lại chiến lược đối phó với Triều Tiên của Trump: Gây áp lực lên Trung Quốc để kiềm chế Bình Nhưỡng. Ông cho rằng chính quyền trong quá khứ đã không gây đủ sức ép lên Bắc Kinh để có thể kìm hãm Triều Tiên nhưng chính quyền Trump "sẽ làm được việc này".

Cụ thể, ông mô tả chính sách của Trump là "bốn vòng tròn" hay chính sách bốn bước, bao gồm tăng cường quan hệ với Hàn Quốc, Nhật Bản và các đối tác khác trong khu vực trước khi tiếp cận với Trung Quốc và Nga để gây áp lực lên Bình Nhưỡng. Vòng tròn cuối cùng là trong trường hợp Triều Tiên có động thái đe dọa nghiêm trọng, Mỹ và các đồng minh sẽ thể hiện quyết tâm của mình.

Khi được hỏi liệu ông Trump có sẵn sàng hội đàm với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Phares nói rằng ông ta sẵn sàng đàm phán với "bất cứ ai nếu cần thiết" nhưng một cuộc đàm phán như vậy sẽ không xảy ra nếu Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục thái độ hung hăng.