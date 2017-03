Lệnh ngừng bắn nhân đạo 72 giờ tại Gaza đổ vỡ chỉ sau vài giờ

Chuyển trẻ Palestin bị thương trong vụ nã pháo của Israel tới bệnh viện ở phía Nam Dải Gaza. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Khoảng hai giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Liên hợp quốc làm trung gian bắt đầu, đạn cối bắn từ trong Dải Gaza đã rơi gần thành phố biên giới của Israel.Ngay sau đó, các nguồn tin an ninh và y tế Palestine cho biết ít nhất 40 người dân ở Gaza đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương do đạn pháo của quân đội Israel nhằm vào dải đất phía Nam này.Phía Palestine cáo buộc Israel đã bắt đầu nã pháo vào Gaza khoảng 10 giờ sáng theo giờ địa phương, cùng thời điểm hai quả rocket bắn từ Gaza vào khu vực Eshkol của Israel.

Đài phát thanh Israel cho biết hơn 15 quả rocket và đạn cối đã bắn vào nước này kể từ khi chiến sự tái diễn, trong đó 7 quả đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt đánh chặn thành công.

Truyền thông Israel đưa tin lệnh ngừng bắn này đã chính thức chấm dứt, mặc dù chưa có thông báo chính thức nào được các bên đưa ra.Hiện không rõ bên nào vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trước. Bộ Ngoại giao Israel cáo buộc Hamas là bên vi phạm trước.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ "một lần nữa, Hamas và các tổ chức khủng bố tại Gaza đã vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn mà chính họ cam kết với Bộ Ngoại giao Mỹ và Tổng Thư ký Liên hợp quốc."

Trong khi đó, chính quyền Hamas tại Gaza cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn nhân đạo, với việc "bắn vào các khu vực trên biên giới với Dải Gaza."Trước tình hình này, chuyến thăm của phái viên Palestine tới Ai Cập nhằm thương lượng về một thỏa thuận ngừng bắn đã phải hoãn lại. Ủy viên chấp hành Chính quyền Palestine Bassam Al-Salahi, thành viên phái đoàn đàm phán Palestine tại Cairo, xác nhận chuyến thăm này hoãn sang ngày 2/8 "do chiến sự leo thang từ phía Israel."

Trước đó, Ai Cập cũng đã từ chối tiếp đón các phái đoàn đàm phán của Israel và Palestine do chiến sự tái diễn./.

