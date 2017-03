Les Echos: Với TPP, Mỹ đánh bại Trung Quốc không cần một phát súng

Tổng thống Mỹ Barack Obama tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington ngày 30/9. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Trong bài phân tích "Washington trả hận Trung Quốc," nhật báo Pháp nhấn mạnh: "TPP giữa Mỹ và 11 đối tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương không đơn thuần là hiệp ước thương mại. Đối với Washington, hiệp định này còn là một vũ khí để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc."Theo báo này, Mỹ luôn xem thỏa thuận TPP là "trung tâm" của chiến lược xoay trục về châu Á, và dưới sự thúc đẩy của chính quyền Obama, các cuộc đàm phán vừa kết thúc không phải chỉ để tháo gỡ hàng rào thuế quan mà còn thúc đẩy các đối tác đi theo mô hình phát triển rất tự do theo đường hướng của Mỹ.Mỹ đã đáp trả thành công thái độ ngạo mạn của Trung Quốc và trấn an được các đồng minh trong khu vực đang bị Bắc Kinh lấn chiếm biển đảo và đe dọa an ninh. Trực diện với tham vọng của Trung Quốc, Mỹ đưa ra chiến lược tái định vị bằng hai hướng: Quân sự, bố trí 60% sức mạnh hải quân về châu Á và về kinh tế, thúc đẩy dự án TPP.

Tuy nhiên, theo một chuyên gia của Ngân hàng HSBC, cho dù Trung Quốc mất phần nào sức hấp dẫn vì khủng hoảng tài chính hiện nay, không một nước nào sẽ tẩy chay nước này./.

Theo Vietnam+