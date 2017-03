LHQ chỉ trích Trung Quốc thiếu minh bạch trong vụ nổ Thiên Tân

"Việc thiếu thông tin khi cần thiết - thông tin có thể đã bị giảm nhẹ hoặc thậm chí bị ngăn chặn – làm cho thảm họa này thật sự là một bi kịch", Baskut Tuncak - Báo cáo viên đặc trách về nhân quyền và các chất thải và chất độc hại của Liên Hợp Quốc nói.



"Hơn nữa, việc hạn chế các báo cáo về sức khỏe, an toàn và tự do báo chí cho công cộng thật sự đáng lo ngại, đặc biệt nó có thể dẫn đến nguy cơ gia tăng số lượng các nạn nhân do thảm họa này," ông nói thêm.



Báo cáo viên đặc trách về nhân quyền và các chất thải-chất độc hại của Liên Hợp Quốc Baskut Tuncak chỉ trích Trung Quốc thiếu minh bạch trong vụ nổ Thiên Tân

Tuncak đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc đưa ra các thông tin minh bạch trong việc điều tra thảm họa.

Các quan chức Trung Quốc thì khăng khăng rằng không khí và nguồn nước trong khu vực là an toàn, nhưng người dân địa phương đã lên tiếng hoài nghi về điều này.



Bọt trắng xuất hiện khắp nơi trong khu vực thành phố sau khi mưa xuống (ảnh: Reuters)

Mới đây một hiện tượng cũng hết sức gây lo lắng khi mưa xuống kéo theo bọt trắng xuất hiện khắp nơi tại khu vực thành phố. Khi người dân tiếp xúc với nước mưa họ nói rằng họ có cảm giác bỏng rát. Điều này chứng tỏ mật độ các chất độc hại trong khu vực vẫn đang ở mức báo động.

Chủ sở hữu công ty Tiếp Vận Thụy Hải có giấy phép để xử lý hóa chất nguy hiểm tại thời điểm xảy ra vụ nổ, nhưng nhiều câu hỏi đã được đặt ra về tính xác thực của thông tin này.



Khu vực Thiên Tân đang bị đe dọa do các chất độc chết người rò rỉ ra môi trường / (ảnh: AFP)

Tuncak nói Trung Quốc cần xem xét liệu pháp luật hiện hành của nước này về chất thải độc hại có đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế hay không, và nhấn mạnh rằng tất cả các thông tin liên quan vụ nổ "phải có sẵn và có thể truy cập được" đối với công chúng

Khoảng 700 tấn natri xyanua độc hại đã được lưu trữ tại địa điểm xảy ra vụ nổ tối 12-08. Vụ nổ đã làm ít nhất 114 người thiệt mạng, hiện nguy cơ chết người vẫn còn khá cao do mật độ các chất độc hại bị rò rỉ ra môi trường khu vực.