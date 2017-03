Libya bắt đầu bị tấn công

Ngày 18-3, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chỉ đạo tăng cường an ninh cho nhân viên ngoại giao Nga ở Libya. Theo Tổng Tham mưu trưởng Nikolai Makarov, Nga phản đối các nước can thiệp quân sự vào Libya và Nga sẽ không tham gia chiến dịch. Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin dẫn nhiều lo ngại: Vùng cấm bay ở Libya sẽ được thiết lập thế nào, những nguyên tắc nào sẽ phải được tôn trọng và giới hạn nào cho quy mô can thiệp quân sự?