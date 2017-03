Libya: Phe nổi dậy vào căn cứ Bab al-Aziziya

Con trai ông Gaddafi không bị bắt Saif al-Islam đến khách sạn Rixos đêm 22-8. Ảnh: REUTERS Đêm 22-8 theo giờ địa phương, quân đội chính phủ Libya đã đến khách sạn Rixos ở Tripoli đưa các phóng viên nước ngoài lên ô tô đi đến căn cứ Bab al-Aziziya để gặp Saif al-Islam 39 tuổi, con trai thứ hai của ông Gaddafi, người giữ vai trò như thủ tướng Libya. Sau đó, các phóng viên cùng Saif al-Islam quay về khách sạn. Saif al-Islam cho biết thủ đô vẫn trong vòng kiểm soát của chính phủ và ông Gaddafi cùng gia đình đang ở một nơi an toàn tại Tripoli. Trước đó, Thẩm phán Tòa án Hình sự quốc tế Luis Moreno-Ocampo khẳng định đã nhận được nguồn tin mật thông báo phe nổi dậy Libya đã bắt giữ Saif al-Islam. Phe nổi dậy cũng tuyên bố như thế. Mohammed Al-Gaddafi, con trai đầu của ông Gaddafi, cũng an toàn. H.DUY (Theo AFP) 19.877 phi vụ ở Libya đã được NATO thực hiện từ đầu chiến dịch đến ngày 22-8, trong đó máy bay Mỹ tiến hành 5.316 phi vụ (gần 27%). Chi phí không kích của Mỹ tính đến cuối tháng 7 là 896 triệu USD. Viện trợ phụ tùng, nhiên liệu, đạn được cho các nước đồng minh tham gia chiến dịch là 222 triệu USD. ________________________________ Vẫn không thể chắc chắn thắng lợi của phe nổi dậy mấy ngày qua là điểm khởi đầu cho chiến thắng quyết định hay bắt đầu chiến tranh đường phố kéo dài. Báo THE NEW YORK TIMES (Mỹ)