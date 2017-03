Liên đoàn Ả Rập họp về Syria

Ngày 12-2, nhóm công tác về Syria bao gồm bảy nước thành viên Liên đoàn Ả Rập do Qatar dẫn đầu đã họp tại Cairo (Ai Cập) để thảo luận đề xuất đưa phái đoàn quan sát viên mới kết hợp giữa các nước Ả Rập và phái viên LHQ đến Syria.

Nhóm công tác về Syria sẽ trình kết quả cuộc họp cho hội nghị các ngoại trưởng Liên đoàn Ả Rập diễn ra cùng ngày ở Cairo. Nhóm cũng sẽ đề nghị Liên đoàn Ả Rập công nhận Hội đồng Dân tộc Syria (bao gồm các phe phái chính trị đối lập ở Syria).

Trong khi đó, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) đang soạn thảo nghị quyết kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad rời bỏ quyền lực. Nội dung này tương tự dự thảo dự quyết đã bị Nga và Trung Quốc phủ quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ hôm 4-2. Ngày 13-2, Đại hội đồng LHQ sẽ thảo luận về tình hình Syria.

Biếm họa của PARESH NATH, báo The Khaleej Times (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất). Chữ trong ảnh: Syria crisis = Khủng hoảng Syria

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Liên đoàn Ả Rập cho biết tướng Mohammed Ahmed Mustafa al-Dabi người Sudan, Trưởng phái đoàn quan sát viên về Syria, đã từ chức. Lý do từ chức không được nêu rõ. Ông Abdel Ilah Khatib, nguyên Ngoại trưởng Jordan, được đề xuất thay thế.

Hôm trước đó, Bộ Ngoại giao Syria thông báo đã yêu cầu đại sứ của Libya và Tunisia rời khỏi Syria trong vòng 72 giờ. Động thái này nhằm trả đũa hai nước trục xuất các nhà ngoại giao Syria trong thời gian qua. Bộ Ngoại giao Syria cũng quyết định đóng cửa Đại sứ quán Syria ở Qatar và triệu hồi các đại sứ ở Kuwait và Saudi Arabia về nước.

Hãng tin nhà nước SANA (Syria) cho biết chuẩn tướng Issa Kholi, Giám đốc BV Hamish ở Damascus, đã bị ba người đàn ông nã súng bắn chết khi ông vừa rời khỏi nhà riêng ở thủ đô Damascus.

Chính phủ Syria cho rằng vụ ám sát do một tổ chức khủng bố có vũ trang thực hiện và là một phần trong âm mưu ám sát các bác sĩ, kỹ sư, giáo sư và các nhà trí thức. Người phát ngôn Quân đội Syria tự do (binh sĩ đào ngũ) bác bỏ cáo buộc nói phe liên can đến vụ ám sát.

Ngày 11-2, Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (phe chống đối) đã tố cáo trong ngày có 45 người, phần lớn là dân thường, thiệt mạng trong xung đột trên cả nước, trong đó có 14 người ở TP Homs.

Trong khi đó, hãng tin SANA nói trong ngày 11-2, quân đội chính phủ đã tấn công tiêu diệt và bắt giữ một số phần tử khủng bố có vũ trang ở ngoại ô TP Homs, đồng thời tiêu diệt một số phần tử khủng bố và thu giữ nhiều súng ống và đạn dược ở TP Hama và TP Daraa.

Bạo lực ở Syria đã lan sang nước láng giềng Lebanon. Trong ba ngày từ ngày 10 đến 13-2, tại TP Tripoli, các tay súng Hồi giáo Sunni chống đối chính phủ Syria và các tay súng của giáo phái Alawites đã giao chiến làm ba người chết, 23 người bị thương.

Chính phủ Lebanon đang triển khai quân đội tuần tra ở khu vực xung đột để ngăn chặn hai phe. Thủ tướng Najib Mikati tuyên bố Lebanon vẫn giữ thế trung lập trong vấn đề khủng hoảng Syria.

LÊ LINH (Theo AFP, AP, Reuters)

Trong một đoạn video dài 8 phút phát trên mạng Internet ngày 12-2, Ayman al-Zawahri, thủ lĩnh tổ chức khủng bố Al Qaeda, đã lên tiếng ủng hộ cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad. Zawahri hối thúc người dân Syria tiếp tục nổi dậy và kêu gọi các tín đồ Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Lebanon và Jordan giúp đỡ phe nổi dậy Syria bằng tính mạng, tiền bạc và thông tin. Zawahri khuyên người dân Syria đừng dựa vào phương Tây, các nước Ả Rập hay Thổ Nhĩ Kỳ để lật đổ Tổng thống Assad.