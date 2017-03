Liên Hợp Quốc: Cả chính phủ lẫn phiến quân Syria đều phạm tội ác chiến tranh

Bản báo cáo cho biết, các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã sử dụng khí clo, một loại vũ khí hóa học bị cấm. Trong khi đó, các lực lượng phiến quân như nhóm Nusra Front, một chi nhánh của Al Qaeda, và Mặt trận Hồi giáo bị chỉ trích vì tuyển dụng các tay súng trẻ em và bắt giữ dân thường.

Việc bản báo cáo được công bố đã góp phần “chia sẻ” trách nhiệm giữa phiến quân và lực lượng chính phủ trong cái chết của nhiều dân thường do chất hóa học.



Các binh lính thuộc quân đội Syria bị phía IS bắt giữ sau một cuộc giao tranh gần tỉnh Raqqa (Nguồn: The Los Angeles Times)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng xuất hiện trong bản báo cáo như là một bên can dự vào những tội ác tại Syria. Những việc làm của nhóm IS cực đoan là “tương đương với tội ác chống lại loài người”.

Trước khi được công bố, bản báo cáo được chuẩn bị đến 8 lần bởi ủy ban điều tra tội ác chiến tranh tại Syria. Kết quả điều tra dựa trên 480 cuộc phỏng vấn và những bằng chứng thu thập được trong thời gian từ 20/1 tới 15/6.

Trước đây, chính phủ Syria thường bị đổ lỗi cho việc sử dụng các chất hóa học, đặc biệt là khí chlorine tại một số ngôi làng thuộc khu vực miền Bắc tỉnh Idlib và Hama. Theo lời kể của các nhân chứng, họ nhìn thấy máy bay trực thăng thả những thùng chứa các quả bom hóa học, có mùi giống như chất clo dân dụng. Tổng cộng đã có 8 vụ tấn công bằng chất độc hóa học chỉ tính riêng trong tháng 4.

Những nhân viên y tế tiếp xúc với nạn nhân sau vụ tấn công cũng mô tả “những triệu chứng giống với việc đã tiếp xúc với chất độc hóa học như nôn mửa, kích ứng da và mắt, ngạt thở và nhiều vấn đề về hô hấp khác”.

Bản báo cáo cũng lưu ý quy mô các vụ tấn công giết hại dân thường của tổ chức IS, nhóm hồi giáo cực đoan đã ra tay sát hại nhà báo Mỹ James Foley.

Nhóm IS giờ đây đã kiểm soát được một khu vực rộng lớn ở Syria, phía bắc các tỉnh Aleppo và Raqqa. Chúng tuyên bố thành lập một nhà nước hồi giáo nối liền với các khu vực đã chiếm được tại Iraq.

“Các quảng trường công cộng biến thành nơi thực hiện các hành vi chặt, trói và đóng đinh dân thường”, bản báo cáo viết. Hầu hết hình thức các vụ xử tử là chặt đầu. Các vụ xử tử công khai là một “cảnh tượng phổ biến” vào những ngày thứ 6, người dân thậm chí còn được IS “khuyến khích” đến xem