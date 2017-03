Liên minh chống IS chuẩn bị tái chiếm Mosul (Iraq)

Trong bối cảnh đó, ngày 20-7 (giờ địa phương) tại căn cứ không quân Andrews ở bang Maryland, Mỹ đã tổ chức hội nghị các bộ trưởng Quốc phòng của khoảng 40 nước tham gia liên minh chống IS để thống nhất lộ trình chống IS.

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ, đây là lần thứ ba Mỹ tổ chức hội nghị như thế. Washington đánh giá từ năm 2014 đến nay, IS đã mất gần 50% lãnh thổ chiếm đóng ở Iraq và 20%-30% lãnh thổ chiếm đóng ở Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (ảnh) đã kêu gọi các nước cam kết mạnh mẽ hơn nữa trong chiến dịch quân sự chống IS ở Iraq và Syria. Hội nghị đã chuẩn bị kế hoạch tái chiếm Mosul (Iraq). Anh thông báo tăng gấp đôi quân số ở Iraq lên 500 quân. Hội nghị đã cam kết tiêu diệt “khối u thánh chiến” IS ở Iraq và Syria, đồng thời tiêu diệt “các di căn” là các vụ khủng bố IS thực hiện khắp thế giới.





Ngày 21-7, đến lượt Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ chủ trì hội nghị các bộ trưởng Quốc phòng và ngoại trưởng các nước trong liên minh. Mục đích để phối hợp nỗ lực quân sự và chính trị về đầu tư chống khủng bố, ngăn chặn dòng di chuyển khủng bố và bình định các vùng vừa được giải phóng.

Ông nhận xét dù cuộc chiến chống IS có tiến bộ nhưng còn lâu mới kết thúc. Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Mỹ (Quốc hội) Michael McCaul đã công bố báo cáo ghi nhận từ năm 2014 đến nay đã xảy ra hơn 100 âm mưu khủng bố chống phương Tây có liên quan đến IS.

Cách đây vài ngày, ông đã đến Moscow và đạt được thỏa thuận với Nga về các biện pháp hợp tác cụ thể trong cuộc chiến chống IS ở Syria. Ông thông báo các nước tài trợ cho Iraq (Mỹ, Nhật, Canada, Đức, Hà Lan, Kuwait) đã cam kết tài trợ hơn 2 tỉ USD. Khoản tiền này sẽ giúp người tản cư Iraq hồi hương và tái thiết Iraq.

Trong khi đó, tối 20-7, IS đã phát tán trên mạng xã hội đoạn video đe dọa sẽ gia tăng tấn công nước Pháp. Trong video, hai phần tử IS nói tiếng Pháp đã chúc mừng vụ tấn công bằng xe tải ở Nice đêm Quốc khánh Pháp 14-7, sau đó cắt cổ hai nạn nhân bị quy làm gián điệp chống IS. Theo trung tâm theo dõi các trang web Hồi giáo cực đoan (SITE) của Mỹ, đoạn video được dựng ở tỉnh Nineveh (Iraq).