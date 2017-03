Liên minh chống IS mở màn chiến dịch tái chiếm Mosul

Báo Le Figaro đưa tin mỗi máy bay chở theo bốn quả bom 250 kg định hướng bằng laser. Đây là lần tham chiến thứ ba của tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle trong liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu kể từ tháng 2-2015.

Đại tá John Dorrian, người phát ngôn của liên minh chống IS, cho biết ước tính có từ 3.000 đến 4.500 quân IS cố thủ trong TP Mosul. Dự kiến các lực lượng bộ binh của Iraq sẽ được triển khai trong vài tuần tới.

Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq về dân số chỉ sau thủ đô Baghdad. Sau khi quân đội Iraq tái chiếm TP Fallujah hồi tháng 6, liên minh chống IS quyết tâm giải phóng Mosul. IS đã biến Mosul trở thành “thủ đô” của chúng ở Iraq. Do đó, chiếm được Mosul là cú quyết định đối với IS vào lúc chúng đã mất 50% lãnh thổ đã chiếm ở Syria và 30% lãnh thổ đã chiếm ở Iraq.





Chiến dịch tái chiếm Mosul được tiến hành sau nhiều tháng chuẩn bị. Để tiến hành chiến dịch này, chính phủ Iraq đã yêu cầu Mỹ tăng thêm cố vấn quân sự để giúp đỡ quân đội Iraq. Ngày 29-9, Tổng thống Obama đã bật đèn xanh đưa thêm 600 cố vấn Mỹ đến Iraq, nâng tổng số binh lính Mỹ ở Iraq lên 5.000 quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter giải thích: “Vai trò của lực lượng này chủ yếu là giúp lực lượng Iraq cũng như dân quân người Kurd tái chiếm Mosul”. Ông cho biết các nhiệm vụ chính của lực lượng này gồm huấn luyện, thu thập thông tin tình báo và hỗ trợ hậu cần.

Lầu Năm Góc hy vọng sau khi giải phóng Mosul sẽ thu thập được nhiều thông tin tình báo quý giá về hoạt động của IS, đặc biệt là hoạt động của các mạng lưới IS ở nước ngoài. Liên minh chống IS sẽ khai thác nhanh tài liệu thu được từ máy vi tính, đĩa cứng, USB do quân IS bỏ lại.

Đại diện Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) ở Iraq Bruno Geddo cho biết khi chiến sự bùng nổ, dự kiến có hơn 1 triệu dân Iraq sẽ tản cư, trong đó khoảng 700.000 người cần chỗ cư trú, thức ăn, nước uống. UNHCR dự kiến từ đây đến cuối năm sẽ xây dựng 11 trại có sức chứa 120.000 người. Chính phủ Iraq sẽ đón tiếp 150.000 người ở các trại khác. Như vậy vẫn còn thiếu 450.000 chỗ.