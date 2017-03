Liên quân Ả Rập bị nghi không kích ở Yemen

Mục tiêu bị không kích là căn phòng nơi hàng ngàn người dự lễ tang cha của Bộ trưởng Nội vụ Galal al-Rawishan (quân nổi dậy Houthi).

Nhà điều phối nhân đạo của LHQ tại Yemen Jamie McGoldrick cho biết có hơn 140 người thiệt mạng và 525 người bị thương (ảnh) trong vụ không kích. Đài truyền hình Al-Masirah đưa tin trong số người chết có đô trưởng Abdel Qader Hilal. Các nhân chứng cho biết máy bay đã bắn một quả tên lửa vào địa điểm lễ tang. Sau đó máy bay thứ hai bắt đầu ném bom.





Quân nổi dậy Houthi (chiếm Sanaa cách đây hai năm) tố cáo liên quân Ả Rập là thủ phạm. Hội đồng Chính trị tối cao của quân nổi dậy Houthi đã kêu gọi người dân biểu tình vào sáng 9-10 trước văn phòng LHQ tại Sanaa để phản đối liên quân Ả Rập phạm tội ác chiến tranh.

Liên quân Ả Rập ra thông cáo đánh giá đây là vụ thảm sát do quân nổi dậy Houthi thực hiện và tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ điều tra. Tại Mỹ, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia tuyên bố Mỹ sẽ xem xét lại sự ủng hộ của Mỹ đối với liên quân Ả Rập. Iran (ủng hộ quân nổi dậy Houthi) tuyên bố lên án vụ không kích do Saudi Arabia thực hiện và đánh giá đây là tội ác chống nhân loại.