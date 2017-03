Liên quân không kích phá hủy khoảng 800 triệu USD của IS

Số lượng phần tử nước ngoài tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria thời điểm này đã giảm khoảng 90% so với một năm trước. Cụ thể hiện nay trung bình mỗi tháng IS chỉ còn tuyển được khoảng 200 tay súng người nước ngoài, so với từ 1.500-2.000 tay súng thời điểm một năm trước.



Số liệu này do Tướng không quân Mỹ Peter Gersten tại Iraq, Phó Tư lệnh chiến dịch chống IS của liên quân do Mỹ dẫn đầu nói với hãng tin Fox News (Mỹ) trong một cuộc họp báo ngày 26-4.

Tuần trước, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey cho biết lượng công dân Mỹ sang Iraq và Syria đầu quân cho IS ngày càng ít dần.

Theo tướng Peter Gersten, hiện tượng này là kết quả của các cuộc không kích gần đây của liên quân nhằm vào các kho chứa tiền của IS.

Các cuộc không kích này đã phá hủy khoảng 300-800 triệu USD từ tay IS, theo ước tính của tướng Peter Gersten. Tháng trước một trận không kích của liên quân đã tiêu diệt người phụ trách tài chính của IS và phá hủy 150 triệu USD trong nhà phần tử này.



Các tay súng IS ở TP Raqqa (Syria) năm 2014. (Ảnh: AP)



Trong khi tướng Peter Gersten nhận định IS giảm tuyển quân vì thiếu tiền thì báo Wall Street Journal (Mỹ) dẫn nhận định của nhiều chuyên gia rằng việc sụt giảm này có thể một phần do IS có chủ trương khuyến khích các thành viên IS là công dân phương Tây ở lại và tổ chức tấn công trong nước.



Kể từ khi phát động cuộc chiến chống IS tháng 8-2014, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện khoảng 12.000 trận không kích nhắm vào IS ở Iraq và Syria.

Tướng Peter Gersten cũng cho biết Mỹ sẽ triển khai đến Thổ Nhĩ Kỳ một hệ thống tên lửa tiên tiến có trang bị hệ thống dẫn đường GPS, có thể bắn đến mục tiêu khoảng 300 km. Trước đó ngày 24-4, Tổng thống Mỹ Obama thông báo sẽ triển khai thêm 250 binh sĩ Mỹ đến Syria và 217 binh sĩ đến Iraq chống khủng bố. Như vậy hiện Mỹ đang có 300 quân ở Syria và hơn 4.000 quân ở Iraq. Đây là tín hiệu cho thấy liên quân đang đẩy mạnh cuộc chiến chống IS.

