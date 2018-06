Liên quân Mỹ có thể phạm tội ác chiến tranh tại Syria

Lầu Năm Góc thừa nhận trước Quốc hội rằng, quân đội Mỹ đã giết lầm gần 500 thường dân trong năm 2017 - năm đầu tiên trong nhiệm sở của Tổng thống Donald Trump. Con số trên được đưa ra trong báo cáo thường niên của Lầu Năm góc được công bố lần đầu tiên cho công chúng vào hôm 1-6- 2018. Các con số này là tổng số thường dân bị giết nhầm trong các hoạt động của quân đội Mỹ ở Afghanistan, Iraq, Syria và Yemen. Cụ thể, báo cáo của Lầu Năm góc cho hay, có 499 thường dân thiệt mạng oan và khoảng 169 người khác bị thương trong năm 2017" do các hoạt động quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria nhắm vào khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), các hoạt động ở Afghanistan nhắm vào Taliban và IS cũng như các hoạt động ở Yemen chống lại mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập và IS. Tuy nhiên, báo cáo này không cho biết các con số chi tiết từng quốc gia hay về các nạn nhân. Giới lãnh đạo quân đội Mỹ còn thừa nhận chưa xem xét xong 450 báo cáo về số thương vong của thường dân tại Syria và Iraq vì không có đủ nhân lực và tài nguyên. Điều này cho thấy tổng số thường dân bị giết nhầm có thể cao hơn, theo Fox News. Đây là lần đầu tiên Lầu Năm góc thừa nhận tổn thất của thường dân do các hoạt động của không quân và lục quân Mỹ gây ra trên khắp thế giới, theo một yêu cầu của Quốc hội Mỹ.