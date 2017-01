Liên quân Mỹ thừa nhận giết nhầm 188 dân thường

“Cho đến nay, dựa vào thông tin sẵn có, chúng tôi thừa nhận rằng ít nhất 188 dân thường đã vô tình bị giết chết trong các cuộc không kích của liên quân kể từ khi bắt đầu chiến dịch Nhổ tận gốc”, Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp – Chiến dịch Nhổ tận gốc (CJTF-OIR) của Mỹ trình bày trong đánh giá hàng tháng về thương vong dân thường ở Syria và Iraq hôm 2-1, theo RT.

Kênh truyền hình Press TV (Iran) đưa tin, trong một thông cáo hôm 2-1, CJTF-OIR cho biết lực lượng vẫn đang đánh giá những gì được gọi là “cái chết oan” trong bốn cuộc không kích vào năm 2016 và một trận không kích khác vào năm 2015.

CJTF-OIR nói thêm: “Mặc dù liên quân đã có những nỗ lực vượt bậc để oanh kích các mục tiêu quân sự mà giảm thiểu nguy cơ thương vong của dân thường, nhưng trong nhiều trường hợp, thương vong là điều không thể tránh khỏi”.



Một trận không kích ở Syria hôm 29-10-2016. Ảnh: AFP

Liên quân Mỹ đã nhận 16 báo cáo mới về thương vong của dân thường vào tháng 11-2016. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có năm báo cáo là tin cậy và xác nhận có 15 người dân “chết oan”. Thêm vào đó, một cuộc không kích do Mỹ tổ chức nhằm vào một chiếc xe tải của chiến binh IS hôm 29-12-2016 vẫn đang được điều tra.

Cựu quan chức Lầu Năm Góc Michael Maloof tin rằng phần lớn các báo cáo được cho là “không tin cậy” cho thấy một tín hiệu báo động về việc thiếu sót của hoạt động tình báo của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

“Khi họ cho rằng đó là nguồn tin không đáng tin cậy, nghĩa là họ không có đủ thông tin để xác định có hay không có chuyện thiệt hại tới tính mạng người dân. Và điều này có nghĩa là chúng ta không có hoạt động tình báo dưới mặt đất và chúng ta cũng không nên ném bom vào những khu vực thiếu thông tin tình báo”, người này nói.

Liên quân chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu bao gồm 60 quốc gia, bắt đầu tiến hành không kích nhằm xóa sổ IS ở Syria và Iraq vào năm 2014. Chiến dịch này không được chính phủ chính thức của Syria hay Hội động Bảo an Liên Hiệp Quốc cấp phép.

Mỹ và các đối tác liên quân đã tiến hành hơn 17.000 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của khủng bố IS kể từ 30-12-2016. Trong đó, hơn 10.000 cuộc không kích thực hiện ở Iraq và hơn 6.000 trận không kích ở Syria, theo dữ liệu quân đội Mỹ.