Liên quân tấn công bộ binh Libya

Ngày 24-3 tại New York (Mỹ), Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình Libya. Sau khi ông báo cáo đánh giá tình hình Libya, Hội đồng Bảo an đã hội ý kín. Trước cuộc họp, ông Ban Ki-moon tuyên bố liên quân cần tiếp tục chiến dịch tấn công Libya đến chừng nào chính phủ Libya thôi trấn áp phe nổi dậy.

Ngày 24-3 là ngày thứ sáu liên quân không kích ở Libya đồng thời là ngày thứ hai liên quân chuyển sang giai đoạn hai của chiến dịch tấn công Libya. Mục tiêu của giai đoạn hai là tấn công căn cứ bộ binh, xe tăng và pháo binh của quân đội chính phủ Libya nhằm ngăn chặn quân chính phủ tiến vào các thành phố đồng thời cắt đứt đường dây liên lạc giữa binh sĩ và các chỉ huy.

Sáng 24-3, người dân thủ đô Tripoli tiếp tục nghe nhiều tiếng nổ lớn do máy bay liên quân không kích. Một căn cứ quân sự bị trúng bom. Khói đen bốc lên ngùn ngụt. Pháo phòng không của quân chính phủ đáp trả.

Trong buổi sáng, một số phóng viên nước ngoài đã được hộ tống đến một bệnh viện ở Tripoli để chứng kiến thi thể 18 dân thường và binh sĩ thiệt mạng vì tên lửa của liên quân bắn đêm hôm trước.

Ngày 24-3, người dân biểu tình ủng hộ chính phủ trước một bệnh viện tại thủ đô Tripoli. Các phóng viên nước ngoài đã đến đây chứng kiến thi thể dân thường thiệt mạng. Ảnh: EPA

Đêm 23-3, máy bay liên quân tuần tiễu trên không phận Libya suốt đêm và tiếp tục không kích Tripoli. Lần đầu tiên máy bay của Canada tham gia không kích. Căn cứ quân sự Bab Al-Aziziyah, nơi ở của nhà lãnh đạo Gaddafi, bị ném bom đến năm lần. Địa điểm này là nơi ông Gaddafi đứng phát biểu tối trước đó và đã bị trúng tên lửa liên quân một lần vào đêm 20-3.

175 phi vụ không kích được liên quân thực hiện trong ngày 23-3, trong đó máy bay Mỹ thực hiện 113 phi vụ, máy bay Pháp thực hiện 30 phi vụ. Thiếu tướng lực lượng không quân hoàng gia Anh Greg Bagwell cho biết như trên.

Tại TP Tajura gần Tripoli, một số mục tiêu quân sự và cả dân sự bị không kích đến ba đợt. Theo hãng tin JANA của chính phủ Libya, ba đợt không kích của liên quân đã làm rất nhiều dân thường thiệt mạng. Dân đang tập trung di chuyển người chết và cứu người trong các đống đổ nát từ hai đợt không kích đầu thì bị máy bay ném bom. Đài truyền hình nhà nước Libya cũng đưa tin tương tự.

Cho dù nhiều mục tiêu ở nhiều TP, trong đó có Misurata, Ajdabiya, Zintan, bị máy bay liên quân không kích, quân đội chính phủ vẫn tiếp tục tổ chức trấn áp phe nổi dậy ở nhiều nơi. Xe tăng, pháo binh và tên lửa của quân chính phủ bắn cấp tập vào các vị trí của phe nổi dậy ở Misurata, Ajdabiya, Zintan.

Chuẩn Đô đốc Gerard Hueber của hải quân Mỹ, tham mưu trưởng chiến dịch, và Phó Nguyên soái không quân Anh Greg Bagwell khẳng định không quân Libya gần như bị xóa sổ hoàn toàn và không còn khả năng chiến đấu.

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé tuyên bố các cuộc không kích của liên quân đã thành công. Theo ông Alain Juppé, liên quân sẽ chỉ mất từ vài ngày đến vài tuần để tiêu diệt quân đội của ông Gaddafi chứ không cần đến vài tháng.

Trong khi đó, trong chuyến thăm Cairo (Ai Cập) ngày 23-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates lại tuyên bố chưa rõ chiến dịch sẽ kết thúc khi nào nhưng Mỹ sẽ chấm dứt chỉ huy chiến dịch vào ngày 26-3.

Ngày 24-3, máy bay Pháp đã bắn rơi một máy bay quân sự Soko G-2 Galeb của quân đội chính phủ Libya trên vùng trời gần TP Misurata. Đây là máy bay quân sự đầu tiên của quân đội chính phủ bị liên quân bắn rơi và cũng là máy bay đầu tiên của quân đội chính phủ bay trên không phận Libya từ khi liên quân bắt đầu chiến dịch tấn công.

KHÁNH UYÊN - THIÊN ÂN (Theo BBC, CNN, Telegraph, Daily Mail)