Liên tiếp ba vụ khủng bố trong một ngày tại Ả Rập Saudi

Ả Rập Saudi không thoát được làn sóng khủng bố đang diễn ra tại thế giới Hồi giáo bắt đầu từ tuần qua khi trong ngày 4-7 đã xảy ra tới ba vụ khủng bố, theo hãng tin CNN (Mỹ).



Hai vụ đầu thất bại nhưng vụ thứ ba thành công, làm thiệt mạng bốn người. CNN nhận định cả ba vụ có vẻ như cùng một tổ chức lên kế hoạch thực hiện, cùng nhắm đến lực lượng cảnh sát Ả Rập Saudi và các mục tiêu phương Tây.

Vụ thứ nhất xảy ra gần tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP Jeddah. Tên khủng bố kích nổ bom giết chính mình và làm bị thương hai cảnh sát.



Đền thờ người Hồi giáo Shiite gần tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP Jeddah (Ả Rập Saudi) bị đánh bom ngày 4-7. (Ảnh: REUTERS)



Vụ thứ hai xảy ra ở TP Qatif. Tên khủng bố định đánh bom tự sát tại một đền thờ của người Hồi giáo Shiite nhưng không thành công, quả bom bị nổ giữa chừng và chỉ tên này thiệt mạng.

Vụ thứ ba xảy ra tại TP Medina – một địa phương nổi tiếng trong thế giới Hồi giáo vì là nơi chôn nhà tiên tri Mohammed. Bốn người chết bao gồm tên đánh bom và một người bị thương.



Người Hồi giáo tụ tập sau vụ đánh bom tự sát ở TP Medina (Ả Rập Saudi) ngày 4-7. (Ảnh: REUTERS)



Trước đó vài ngày đã xảy ra hàng loạt vụ khủng bố quy mô lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Yemen, Iraq làm hàng trăm người chết và bị thương mà thủ phạm được cho là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Nhiều nhà phân tích thủ phạm của ba vụ khủng bố ở Ả Rập Saudi ngày 4-7 cũng là IS, dù hiện chưa tổ chức nào tuyên bố nhận trách nhiệm ba vụ này.

Theo chuyên gia về Trung Đông Tim Lister thì Ả Rập Saudi là một mục tiêu lớn của IS. Có rất nhiều tay súng người Saudi trong hàng ngũ IS. Nước này lại là một thành viên tích cực của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Trong khi đó, nhà phân tích an ninh quốc gia Mỹ Peter Bergen cho rằng IS chọn đánh bom ở TP thánh Medina và gần tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP Jeddah vào thời điểm kết thúc tháng ăn kiêng Ramadan và kỷ niệm ngày độc lập của Mỹ là nhằm làm mất mặt chính phủ Ả Rập Saudi.