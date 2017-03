Lính bắn tỉa Anh ‘kết liễu’ chỉ huy IS ở cự li 1,2 km

Tờ Express (Anh) đưa tin lính bắn tỉa SAS này cùng bảy tay súng khác thuộc SAS chia thành hai nhóm nhỏ được trang bị súng trường bắn tỉa, súng máy và các loại súng phóng rocket phối hợp với một nhóm 12 đặc nhiệm khác được huy động tới gần vùng ngoại ô của một ngôi làng nhỏ bị IS chiếm đóng đảm nhận nhiệm vụ triển khai lực lượng phản ứng nhanh khi cần thiết.



Một lính bắn tỉa Anh kết liễu một chỉ huy IS bằng viên đạn ngay đầu (Nguồn: Express)

Express dẫn lời một nguồn tin cho biết các tay súng đã “lùng” chỉ huy IS này trong suốt 12 giờ và bắt đầu nã súng khi người này hướng dẫn cho khoảng 20 tân binh về cách thức hành quyết tù nhân. Lính bắn tỉa trên đứng cách “mục tiêu” 1,2 km và từ đây kết liễu tên chỉ huy IS bằng một viên đạn trực tiếp vào đầu.

Tay bắn tỉa của SAS đã sử dụng khẩu Dan.338 được trang bị giảm thanh và triệt tiêu nguồn sáng ngắm bắn với một loại đạn xoay vòng đặc biệt, có khả năng sát thương rất cao.

Nguồn tin cũng cho hay tên chỉ huy IS bị tiêu diệt là một kẻ vô cùng tàn bạo và là mối khiếp sợ của người dân địa phương. Người này cao 1m8, có bộ râu dài màu đen và thường mặc áo choàng trắng, trang phục khá khác so với truyền thống của IS.

Một nhân chứng cho biết sau khi “thầy” của 20 học viên bị tiêu diệt, họ vội vàng bỏ trốn vào các “cứ điểm” của quân khủng bố, theo Daily Star Sunday.