Linh mục Ấn Độ bị IS đóng đinh?

Báo Washington Times (Mỹ) ngày 28-3 dẫn lời Giám mục Paul Hinder ở Saudi Arabia bác bỏ thông tin linh mục Công giáo Thomas Uzhunnalil đã bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đóng đinh. Theo ông, có nhiều chứng cứ cho thấy vị linh mục này vẫn còn sống và nằm trong tay bọn bắt cóc.



Trước đó, Đức Hồng y Christoph Schonborn đã xác nhận việc IS hành hình linh mục Thomas Uzhunnalil trong buổi Thánh lễ Phục sinh 27-3 tại Vienna (Áo).

Giám mục Paul Hinder nói Đức Hồng y Schonborn có thể đã nhận thông tin sai lệch từ Ấn Độ - quê hương linh mục Thomas Uzhunnalil. Giám mục Paul Hinder cho biết trong ngày 29-3, Đức Hồng y Schonborn nói với các giám mục ở Saudi Arabia rằng “vẫn còn hy vọng linh mục còn sống”.

Thông tin IS đóng đinh linh mục Thomas Uzhunnalil trong ngày thứ Sáu Tuần thánh 25-3 xuất hiện trên truyền thông ngày 28-3. Đây là cách thức người La Mã đã giết Chúa Jesus, một sự kiện người Công giáo khắp thế giới tưởng nhớ trong ngày thứ Sáu Tuần thánh.



Linh mục Thomas Uzhunnalil là người Ấn Độ. (Ảnh: SALESIAN NEWS AGENCY)



Đến tối 28-3 phía Ấn Độ vẫn chưa có thông tin gì thêm về vụ linh mục Thomas Uzhunnalil. Hiện vẫn không thể xác định nơi linh mục Thomas Uzhunnalil bị giam giữ và liệu ông có còn sống hay không.



Linh mục Thomas Uzhunnalil theo dòng Salesian, bị bắt cóc ở Yemen ngày 4-3 khi một nhóm tay súng bố ráp một nhà dưỡng lão do tổ chức từ thiện Missionaries of Charity của Mẹ Teresa điều hành. 16 y tá và nữ tu bị giết trong cuộc bố ráp này. Một nữ tu sống sót nhờ trốn sau cánh cửa cho biết IS là thủ phạm thực hiện vụ bố ráp này.