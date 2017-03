‘Lính nhí’ IS chơi với đầu người để học cách tàn nhẫn

Dẫn báo cáo của nhóm chuyên gia thuộc tổ chức chống cực đoan Quilliam ở Anh, tờ Independent (Anh) cho biết “IS đang tập trung nhiều nỗ lực vào việc cực đoan hóa trẻ em thông qua chương trình giáo dục và đào tạo trẻ em thành những tên khủng bố trong tương lai”.



Theo báo cáo, các “tân binh nhí” được thế hệ chiến binh IS hiện tại coi là lực lượng “tiềm năng” hơn bởi những đứa trẻ trên “thay vì phải cải đạo, chúng đã được nhồi nhét những giá trị cực đoan từ khi mới sinh ra hay ở một độ tuổi rất nhỏ” .

Nghiên cứu này được công bố chỉ vài tuần sau khi một đứa bé bốn tuổi tên Isa Dare (sinh ra tại Anh), với trang phục đen của IS, xuất hiện trong một đoạn video tuyên truyền của nhóm này cho thấy ba người đàn ông bị trói lại trong một chiếc xe hơi và cho nổ tung.



Đứa trẻ bốn tuổi xuất hiện trong đoạn video đe dọa nước Anh được IS công bố. Ảnh: Independent

Quilliam cho biết hệ thống giáo dục mà IS sử dụng là nhằm vào thế hệ chiến binh tiếp theo. Quá trình bắt đầu ở các trường học, nơi những đứa trẻ được dạy theo chương trình giảng dạy Hồi giáo khắt khe.

IS cũng tăng cường sử dụng các trại huấn luyện, nơi những bé trai 10-15 tuổi được dạy về luật Sharia, quen với bạo lực và sẵn sàng chiến đấu. Trong khi đó, các bé gái - "những viên ngọc của đế chế Hồi giáo" - ở tại nhà và được dạy cách chăm sóc những người đàn ông.

Các tân binh nhí cũng được đào tạo cách thức thực hiện các cuộc tấn công tự sát và được yêu cầu mặc áo tự sát trong lúc thực hiên những công việc khác, chẳng hạn như các nhiệm vụ bảo vệ trong trường hợp bị tấn công.

Bản báo cáo cho biết số trẻ em thường bị ép buộc gia nhập IS là những trẻ em mà IS có được thông qua những vụ bắt cóc. Ví dụ, vào tháng 6-2015, số liệu ước tính cho thấy IS đã bắt cóc khoảng 800-900 trẻ em, tuổi từ chín đến 15 ở nhiều khu vực TP Mosul, Iraq.