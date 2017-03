Lo an toàn, Bangladesh đóng cửa 18 xí nghiệp may

Đài truyền hình CNN (Mỹ) cho biết thông báo nói 790 người chết tại hiện trường và 13 người chết sau khi được đưa đến bệnh viện điều trị.

Cùng ngày, Bộ trưởng Dệt may Bangladesh Abdul Latif Siddique cho biết đã buộc đóng cửa 16 xí nghiệp may ở thủ đô Dhaka và hai xí nghiệp may khác ở TP Chittagong vì lo ngại các xí nghiệp này không bảo đảm an toàn lao động. Ông cho biết trong thời gian tới sẽ tiến hành thanh tra và đóng cửa nhiều xí nghiệp may nữa.

Quyết định đóng cửa các xí nghiệp may được thực hiện sau khi Bangladesh cam kết với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) sẽ bảo đảm mức an toàn lao động cao nhất tại các xí nghiệp may. Chính phủ Bangladesh cũng lo ngại các công ty may mặc châu Âu chuyển sang gia công ở nước khác.

THẠCH ANH (Theo CNN)