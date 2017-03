Lộ ảnh Trung Quốc mở rộng nhà chứa máy bay trên Biển Đông

Các hình ảnh được thu thập và kiểm chứng bởi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho thấy Trung Quốc đã xây dựng và mở rộng các nhà để máy bay trên các đảo nhân tạo đủ sức chứa mọi loại máy bay quân sự, từ máy bay ném bom H-6, chiến đấu cơ Su-30 đến máy bay tiếp dầu H-6U.

Theo phân tích của The New York Times, không có máy bay quân sự nào xuất hiện trong các ảnh chụp vệ tinh vừa được thu thập. Tuy nhiên, CSIS nhận định rằng các nhà để máy bay trên cả ba đảo nhân tạo đều đủ diện tích để chứa "mọi loại chiến đấu cơ của không quân Trung Quốc".

Các nhà chứa máy bay tại Xu Bi. Màu vàng là cơ sở đủ sức chứa máy bay ném bom. Màu đỏ là cơ sở đủ sức chứa chiến đấu cơ. Ảnh: CSIS Trung tâm nghiên cứu của Mỹ nhận định các ảnh chụp vệ tinh này là bằng chứng "nặng ký" cho thấy rõ ràng Trung Quốc xây sân bay trên các đảo nhân tạo không chỉ dành cho máy bay dân sự và các hoạt động phi quân sự như họ nói. Theo CSIS, nhà chứa máy bay nhỏ nhất trên các đảo nhân tạo cũng rộng từ 18 đến 21 m, dư sức tiếp nhận các chiến đấu cơ lớn nhất của Trung Quốc.

Các nhà chứa máy bay tại Vành Khăn. Màu vàng là cơ sở đủ sức chứa máy bay ném bom. Màu đỏ là cơ sở đủ sức chứa chiến đấu cơ. Ảnh: CSIS Giám đốc chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á của CSIS - ông Gregory Poling cho biết: "Các nhà chứa này quá lớn nếu chỉ để phục vụ mục đích dân sự. Họ đang củng cố cơ sở để sẵn sàng phục vụ chiến đấu". Theo ông Poling, nhà chứa máy bay rộng nhất có chiều dài gần 61 m, "dư sức tiếp nhận máy bay ném bom chiến lược và máy bay tiếp dầu".



Tờ The New York Times bình luận nếu như Trung Quốc thật sự triển khai máy bay, tình hình biển Đông sẽ diễn biết cực kỳ phức tạp. Động thái đó sẽ gia tăng đáng kể các nguy cơ quân sự đối với những đợt tuần tra "tự do hàng hải" của Mỹ tại khu vực.