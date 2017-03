Lộ diện đầu não IS tổ chức tấn công

Tại Ý, trong phiên họp Quốc hội ngày 3-8 (giờ địa phương), Bộ trưởng Tư pháp Andrea Orlando tuyên bố: “Theo thông tin chúng tôi có được, một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định tin các phần tử IS đã giữ vai trò quan trọng trong kiểm soát và quản lý luồng di cư đến Ý”. Từ khi EU và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận về hồi hương người di cư hồi tháng 3, tuyến đường từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp hầu như đã đóng cửa. Dù vậy, mỗi ngày hàng trăm người di cư vẫn đổ xô về Ý. Hầu hết đều đi qua ngã Libya. Bộ trưởng Andrea Orlando cho biết cơ quan điều tra nghi ngờ IS có thể quyết định người di cư đến Ý sẽ đi đến địa điểm nào. _________________________________ Bạn tôi hỏi chúng về nước Pháp thì chúng cười ồ lên, cười đến chảy nước mắt. Chúng nói: Đừng lo cho nước Pháp, bọn tao đã có đủ người ở đó rồi. (Bảy tháng sau cuộc nói chuyện này giữa Harry Sarfo và IS,

ngày 13-11-2015, IS tấn công Paris)