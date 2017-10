Lộ diện tân ‘tiểu vương’ của IS ở châu Á

Theo tờ The Star của Malaysia, nhân vật Mahmud Ahmad là chuyên gia vũ khí có kiến thức sâu rộng và rất được coi trọng trong hàng ngũ nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines. Gia nhập nhóm khủng bố vào năm 2014, nhân vật này là một chiến binh lão luyện trong hàng ngũ IS và Abu Sayyaf. Một nguồn tin khác nói rằng Mahmud là người đã thống nhất thành công các nhóm Abu Sayyaf, Maute, Chiến binh tự do Hồi giáo Bangsamoro và nhóm khủng bố Ansarul Khilafah ở Philippines chiến đấu dưới ngọn cờ đen IS.





Theo hãng tin Reuters, cái chết của trùm khủng bố miền Nam Philippines có thể thúc đẩy nhân vật Mahmud (39 tuổi) trở thành tân “tiểu vương” của IS trong khu vực. Quan chức tình báo mô tả Mahmud là người nắm vai trò chỉ đạo, tài trợ cho cuộc vây hãm TP Marawi và hiện vẫn đang ẩn náu tại đây. Trong khi đó ông Ayob Khan Mydin Pitchay, lãnh đạo bộ phận chống khủng bố của cảnh sát Malaysia, cho biết Mahmud đã lẻn đi khỏi Marawi tới một nơi an toàn khác cùng với thuộc hạ của mình hồi tháng 7.

Các chuyên gia an ninh tiết lộ Mahmud theo học tại Trường ĐH Hồi giáo Islamabad của Pakistan vào cuối thập niên 1990 rồi sau đó tới Afghanistan. Tại đây, ông ta học cách chế tạo thiết bị nổ (IED) tại một khu trại của al-Qaeda. Năm 2000, ông ta trở lại Malaysia lấy bằng tiến sĩ và làm việc tại khoa Nghiên cứu Hồi giáo ĐH Malaysia ở Kuala Lumpur. Sinh viên ở trường mô tả Mahmud là người trầm tính. Mahmud nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất Malaysia vào tháng 4-2014 sau khi bỏ trốn khỏi nước này.