Lo ngại Nga, NATO-EU cam kết thắt chặt quan hệ quốc phòng sau Brexit

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Bỉ ngày 28-6, các lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và EU cam kết thắt chặt quan hệ quốc phòng nhằm đối phó quan ngại từ Nga và chống lại các tổ chức Hồi giáo cực đoan.



“Hợp tác giữa EU và NATO vốn đã rất quan trọng trước khi Anh trưng cầu dân ý Brexit. Giờ thì càng quan trọng hơn” - hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn lời Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tại cuộc họp báo sau hội nghị.

NATO và EU là hai thể chế an ninh lớn nhất châu Âu. Theo Reuters, cam kết này thể hiện sự thống nhất sau Brexit.

22 trong 28 thành viên EU, trong đó Anh là thành viên hàng đầu của NATO. Anh là nước chi tiêu quân sự lớn nhất châu Âu, chiếm 1/4 chi tiêu quân sự châu Âu.

Châu Âu hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đe dọa về an ninh. Từ việc Nga ngày càng cứng rắn, quyết liệt sau khi sáp nhập Crime năm 2014, đe dọa từ Hồi giáo cực đoan đến cuộc khủng hoảng nhập cư bắt nguồn từ Bắc Phi và Trung Đông. Việc Anh rời EU dẫn tới lo ngại nỗ lực gìn giữ an ninh tại khu vực sẽ bị tổn hại.



Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Cao ủy Đối ngoại và An ninh EU Federica Mogherini tại hội nghị ở Bỉ ngày 28-6. Ảnh: AP



Tại hội nghị, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định dù không còn là thành viên EU nhưng Anh vẫn là thành viên quan trọng của NATO. Thủ tướng Cameron cam kết dù có ra đi nhưng Anh vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với EU về mặt quốc phòng. Trước giờ Anh chi trả 15% chi phí các chiến dịch quân sự EU dẫn đầu, chưa rõ điều này thay đổi thế nào sau khi Anh rời EU.

Cao ủy Đối ngoại và An ninh EU Federica Mogherini kêu gọi không để Brexit tác động xấu đến an ninh khu vực. Bà Mogherini trình bày chiến lược toàn cầu năm năm về chính sách đối ngoại và an ninh của EU với ông Stoltenberg và các lãnh đạo EU, trong đó có Thủ tướng Anh David Cameron.

EU và NATO sẽ ký hiệp ước hợp tác tại cuộc họp liên minh vào tháng 7 tới ở Ba Lan nhằm tăng cường niềm tin cũng như sức cạnh tranh, dù hai bên có những mục tiêu an ninh tương tự nhau.

NATO và EU hy vọng chiến lược chia sẻ thông tin và hợp tác hành động trong khu vực sẽ nâng cao sức mạnh quốc phòng vốn trước giờ lệ thuộc rất nhiều vào sự đóng góp khí tài và nhân lực của Anh.