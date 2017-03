Lời thú nhận gây sốc của một cậu bé bị IS bắt cóc

Ngày 4/10, phóng viên Arwa Damon của CNN đã vô cùng sốc khi phỏng vấn một cậu bé người Syria vừa mới được thả ra sau khi bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo bắt cóc suốt 4 tháng và nhận ra rằng cậu bé này có vẻ thông cảm với IS.

Phiến quân IS ở Syria

Cậu bé Merwan Mohammed Hussein cho biết lúc phiến quân IS tràn vào ngôi trường dành cho các học sinh người Kurd ở miền bắc Syria cách đây 4 tháng và bắt cậu cùng các bạn học đi, cậu bé đã vô cùng sợ hãi.

Phiến quân đưa Merwan và các bạn tới một thánh đường để cầu nguyện, và nhốt các cậu trong một “trường tiểu học” giống như nhà tù, nơi chúng tra tấn, chích điện và thậm chí treo cổ các con tin khác.

Merwan kể với phóng viên Damon rằng lúc đầu cậu rất sợ mình sẽ bị phiến quân IS sát hại, nhưng dần dần cậu nhận ra rằng IS không giết người vô tội vạ, mà trước khi ra tay, chúng sẽ xác định xem nạn nhân có phải là “kẻ tà giáo” hay không.

Cậu bé Merwan trong cuộc trò chuyện với phóng viên CNN

Thuật ngữ “tà giáo” thường được phiến quân IS sử dụng những người không theo đạo Hồi hoặc không chịu cải sang đạo Hồi và tuân thủ các giáo lý Hồi giáo. Hình phạt mà IS dành cho những “kẻ tà giáo” thường rất khủng khiếp như chặt đầu, đóng đinh lên giá chữ thập hay hành hình nơi công cộng.

Đám trẻ cũng bị buộc phải xem những đoạn video quay cảnh chặt đầu con tin do IS sản xuất. Hussein kể rằng những đoạn video này không phải để cậu và các bạn khiếp sợ, mà là để “nói lên sự thật” về IS, rằng “họ không hề tóm lấy bất cứ ai trên đường phố và hành hình mà không có chứng cứ rằng họ là kẻ tà giáo”.

Khi được hỏi về cảm nhận của cậu đối với IS, Hussein đã khiến phóng viên Damon cùng các thành viên khác trong gia đình bị sốc khi cậu nói rằng những phiến quân tàn bạo này “đã làm đúng”.

Nhiều cậu bé ở Syria bị IS bắt cóc và tìm cách "tẩy não"

Chị gái của cậu như không tin vào tai mình và hỏi lại Hussein: “Sau tất cả những gì chúng đã làm mà chúng vẫn đúng sao?”

Cậu bé Hussein vẫn gật đầu và trả lời: “Tại sao chứ? Họ đâu có làm gì sai?”

Trong cuộc phỏng vấn này, Hussein cho rằng chính những chiến binh người Kurd đang chiến đấu chống lại phiến quân IS để bảo vệ gia đình cậu cũng là “những kẻ tà đạo” dưới lá cờ của IS. Thế nhưng đến cuối cuộc trò chuyện, Hussein mới thừa nhận rằng chỉ “một số” chiến binh IS là rất xấu xa.

Theo nhiều chuyên gia phân tích quốc tế, phiến quân IS hiện nay đang rất thành công trên mặt trận tuyên truyền, “tẩy não” và thu hút được rất nhiều chiến binh trên khắp thế giới đổ về Syria để tham gia cuộc thánh chiến của chúng. Mỗi khi chiếm được thị trấn nào, việc đầu tiên mà IS thực hiện là bắt phụ nữ làm nô lệ tình dục và đưa các thanh thiếu niên đi “tẩy não” để chiến đấu cho chúng.