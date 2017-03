“Lời thú tội thứ 2” của binh lính Ukraine trong vụ bắn hạ MH17

“Lời thú tội thứ 2” của binh lính Ukraine

Ngày 18-12 vừa qua, xuất hiện thông tin một binh sĩ Ukraine thuộc một đội điều khiển tổ hợp tên lửa Buk của chính phủ Ukraine đã lần đầu tiên công khai làm chứng, nói rằng quả tên lửa đã bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia vào ngày 17-7 được vận hành bởi quân đội Ukraine chứ không phải là do quân ly khai bắn như nhận định ban đầu.

Tờ GlobalResearch (thuộc Trung tâm nghiên cứu về Toàn cầu hóa) của Canada đã đăng tải bài viết về vụ việc đó và cho biết, binh sĩ này còn khẳng định, anh ta và đồng đội đã cười lớn khi họ nghe tin chính quyền Kiev ngay lập tức đã tuyên bố rằng hệ thống tên lửa do quân ly khai điều khiển đã bắn rơi máy bay.

Ngoài ra, một bản dịch tiếng Anh của một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Nga của nhà báo điều tra Micheal Collins thực hiện hôm 15-12 với người lính này được đăng tải trên trang web UkraineWar.info cùng với khá nhiều bằng chứng được trang này đăng tải trước đó cho thấy khoảng 1 hoặc 2 máy bay Ukraine đã cố tình bắn hạ không thành công chiếc máy bay này

UkraineWar.info cho rằng đấy không phải là lỗi của quân ly khai bắn nhầm khi tưởng máy bay MH17 là một máy bay ném bom của quân đội như chính phủ Ukraine và và Mỹ khẳng định. Bài viết trên trang này cũng nhận định, rất có thể Tổng thống Obama cần một sự việc giật gân nhằm gia tăng cấm vận để làm suy yếu nước Nga.

Ngay sau khi chiếc Boeing 777 này bị bắn hạ, Kiev và Washington ngay lập tức khẳng định họ có những bằng chứng xác thực ghi rằng nó đã bị quân ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine bắn hạ. Và sau đó, tất nhiên là những lệnh cấm vận đã giáng xuống đầu Nga và vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Liên bang Nga là Crime.

Đã có quá nhiều lời cáo buộc được đưa ra về thủ phạm bắn hạ MH17



Ngoài ra, George Eliason, một phóng viên khác của trang UkraineWar.info và là một dân cư trong vùng xung đột nói rằng, do bài viết được nhiều người đọc, phía chính phủ Ukraine đã quyết định gỡ tấm hình của tổ hợp tên lửa BUK mà họ vẫn dùng để khẳng định quân ly khai sử dụng ngày 19-12 bắn hạ MH17.

Đồng thời, trang tin này cũng tiết lộ, người phỏng vấn binh sĩ trên đang tìm cách trốn khỏi đất nước.

Được biết, Bộ quốc phòng Nga trước đây đã xác nhận, mấy ngày trước khi MH17 bị bắn rơi, quân đội Ukraine đã điều động hàng loạt hệ thống phòng không hiện đại Buk-M1 đến miền đông nước này, trong khi quân ly khai vào thời điểm đó không có một chiếc máy bay nào.

Ngoài ra, tin trinh sát kỹ thuật của Nga cũng cho biết, tại thời điểm chiếc máy bay bị bắn rơi họ đã phát hiện được tín hiệu mở máy của vài hệ thống chứ không phải chỉ 1 tổ hợp phòng không Buk của Ukraine.

Tuy nhiên, thông tin của phía Nga đưa ra đã bị Ukraine bác bỏ và cho rằng đó là những thông tin bịa đặt.

“Lời thú tội đầu tiên” đầy nghi vấn

Sau khi MH17 bị bắn rơi khoảng hơn 10 ngày, tờ Wahrheit fuer Deutschland của Đức đã đăng tải một bài viết vào ngày 29-7, trong đó tiết lộ thông tin một phi công lái máy bay chiến đấu Su-25 của quân đội Ukraine đã thừa nhận chính chiếc máy bay của anh ta là thủ phạm bắn rơi chiếc máy bay Boeing này.

Theo tờ báo, phi công thú nhận rằng chính anh này đã nhấn nút bắn súng tự động trên chiếc cường kích Su-25 của mình - chính chiếc máy bay này đã xuất hiện trong các bức ảnh được vệ tinh chụp lại và được công bố trong một cuộc họp của Bộ tổng tham mưu Nga.



Tổ hợp tên lửa BUK 312, được cho là vũ khí đã bắn hạ MH17 Tổ hợp tên lửa BUK 312, được cho là vũ khí đã bắn hạ MH17

Tuy thông tin do phi công Ukraine tiết lộ không được xác nhận nhưng trước đó, các chuyên gia của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã kiểm tra các mảnh vỡ của MH17 tại hiện trường và đưa ra những nhận định đầu tiên, xác nhận rất có khả năng chiếc Boeing bị bắn hạ do đạn súng máy trên chiến đấu cơ.

Qua nghiên cứu các mảnh vỡ từ vỏ chiếc Boeing bị rơi, đại diện của OSCE tại Ukraine, ông Michael Bochurkiv phát biểu” “Một người nghiệp dư cũng biết rằng những lỗ thủng trên các mảnh vỡ máy bay xuất phát từ một khẩu súng tự động” bởi chiều lõm vào của vết đạn xuyên qua vỏ, đi vào trong thân máy bay.

Theo thông tin của Bộ quốc phòng Nga, vệ tinh của họ đã xác nhận là có một máy bay Su-25 của Ukraine đã được nhìn thấy gần chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines vào đúng thời điểm xảy ra vụ MH17. Nó không chỉ mang tên lửa mà còn được trang bị súng máy với 250 viên đạn.

Lời tự thú này nhanh chóng gây “bão” trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuy nhiên một cuộc điều tra đã cho thấy tính chất đáng ngờ của nguồn tin được trích dẫn, dẫn đến thông tin trên có khả năng chỉ là “tin vịt”.

Được biết, nguồn tin duy nhất mà các phương tiện truyền thông thế giới dẫn nguồn chỉ là một blog cá nhân có địa chỉ “wahrheitfuerdeutschland.de” và bài báo được đăng lên hôm 26-7 nhưng nó cũng được “bê” nguyên xi từ 1 bài báo đăng hôm 25-7 của trang web có địa chỉ “amr.amronline.de”.



Những vết tích được đưa ra để khẳng định súng máy trên Su-25 đã bắn hạ MH17 Những vết tích được đưa ra để khẳng định súng máy trên Su-25 đã bắn hạ MH17 Trên thực tế “amr.amronline.de” là địa chỉ của trang web chuyên châm biếm và hài hước có tên “Morgenpost Rundschau” mà lời giới thiệu của nó đã cho thấy tính chất “giải trí và hư cấu”: “Morgenpost Rundschau là một trang châm biếm. Điều đó có nghĩa là các thông tin mà bạn tìm thấy ở đây là không có thật”.

Với tiêu chí như vậy, có thể thấy rằng thông tin về lời “thú tội chấn động” của phi công Ukraine bắn hạ MH17 đăng trên trang này là không đáng tin cậy. Đồng thời, ngay hôm sau, “wahrheitfuerdeutschland.de” đã thêm vào bên trên bài viết 1 dòng cảnh báo viết bằng 3 thứ tiếng Anh, Nga, Đức: “Bài viết này được dẫn nguồn từ một trang châm biếm”.

Trên thực tế, kể từ ngày 17-7-2014, khi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ trên bầu trời Donetsk ở đông nam Ukraine, khiến 298 hành khách thiệt mạng, đã có rất nhiều những lời buộc tội nhau đến từ các bên nhưng chưa có bên nào đưa ra được những bằng chứng xác thực.

Hiện cả “GlobalResearch” và “UkraineWar.info” đều không đưa ra tên tuổi của người lính Ukraie đã thú nhận đơn vị của anh ta đã ấn nút phóng tên lửa tiêu diệt chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines nên rất có thể đây lại là một “trò hài hước” như “Lời thú tội đầu tiên”.

Theo anninhthudo