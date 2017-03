Louisiana ngập lụt và kỳ nghỉ hè của Obama

Bà mẹ gia đình Audrey Hayworth ở Baton Rouge (thủ phủ bang Louisiana) nói với đài truyền hình NBC: “Có nhiều người đã rời New Orleans sau trận bão Katrina. Một số gia đình trắng tay và gầy dựng lại cuộc sống ở Baton Rouge. Bây giờ họ lại mất hết”. Ông Austin Schexnayder ở Denham Spring vẫn còn cảm thấy sốc: “Đó là tất cả những gì chúng tôi tạo ra. Rồi tất cả mất hết trước mắt chúng tôi”. Đôi vợ chồng Chuck và Karen Craft đã khóc khi kể với đài truyền hình ABC rằng nhà cửa của họ không còn nữa. Họ phải đến nhà người thân tạm trú. Họ so sánh cuộc sống của họ bây giờ chẳng khác nào cái thùng rác. ___________________________ 13 người chết trong lũ lụt ở bang Louisiana. Gần 40.000 người dân bị ảnh hưởng. Cục Quản lý tình huống khẩn cấp liên bang (trực thuộc Bộ An ninh nội địa) cho biết đã có 86.000 người đăng ký xin trợ cấp của chính quyền liên bang. Theo Phòng Thương mại tại Baton Rouge, có 110.000 căn nhà bị hư hại, trong đó có nhiều nhà không mua bảo hiểm.