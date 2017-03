Lũ lụt ở Philippines và Úc

Tại TP Surigao bên cạnh, mưa lũ đã ảnh hưởng đến hơn 300 người. Lũ lụt do mưa lớn kéo dài đã làm ngập lụt nhiều làng. Chính quyền địa phương đã kêu gọi dân sống gần núi và công nhân mỏ tránh xa núi để đề phòng lở đất. Số người chết đã tăng lên năm người gồm ba người chết đuối và hai em bé chết do lở đất. Trong khi đó tại Úc, Đài Truyền hình Úc sáng ngày 3-1 đưa tin, một rạp hát ở TP Bathurst đã bị sập mái do mưa lớn. 36 người bị thương. Trong ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân thứ hai mất tích trong lũ từ cuối tuần trước. Dự báo thời tiết vẫn tiếp tục xấu ở vùng đông bắc Úc với bão và gió mạnh. Hiện nay có khoảng 20 thành phố bị ngập (ảnh: ABC News).

D.THẢO (Theo AFP, Radio-Canada)