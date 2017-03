Lũ rút, Bangkok thoát hiểm

Ngày 16-10, Trung tâm cứu trợ lũ lụt quốc gia khẳng định thủ đô Bangkok chắc chắn không bị ngập vì nước lũ ở các tỉnh xung quanh Bangkok đã ổn định và đang rút.

Bộ trưởng Nông nghiệp Theera Wongsamut xác nhận nước lũ đang rút ở các tỉnh Sing Buri, Ang Thong và Ayutthaya.

Mực nước sông Chao Phraya đoạn chảy qua Bangkok tăng đến ngưỡng kỷ lục 2,29 m ngày 15-10 trong khi đập chắn lũ cao trung bình 2,5 m. Đến nay chỉ có huyện ngoại thành Min Buri của Bangkok bị ngập, ảnh hưởng 4.636 hộ dân.

Trong ngày 16-10, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã đi thị sát tình hình lũ ở tỉnh Nonthaburi giáp Bangkok. Bà khẳng định Bangkok sẽ an toàn.

Hàng rào bao cát bên ngoài Ngân hàng Bangkok ở thủ đô Bangkok. Ảnh: AP

Tại tỉnh Nonthaburi, 1.149 thuyền máy đang phối hợp hoạt động trên các sông Chao Phraya, Bang Pa-kong và Tha Cheen để đẩy lưu lượng nước tăng tốc thoát ra vịnh Thái Lan. Ước tính lưu lượng được thêm 50 triệu m3 mỗi ngày.

Biện pháp này sẽ giúp nước lũ ở các tỉnh Nakhon Sawan, Ayutthaya và Pathum Thani rút nhanh hơn, giảm áp lực lũ tràn về thủ đô.

Tỉnh Ayutthaya bị lũ lụt gây thiệt hại nặng nề nhất. Đến nay đã có năm khu công nghiệp bị ngập. Khu công nghiệp Factory Land (93 nhà máy) mới ngập vào sáng 16-10 với mức sâu nhất 1,5 m. Tổng cộng có 616 doanh nghiệp với hơn 195.000 lao động bị lũ lụt ảnh hưởng.

Tại tỉnh Pathum Thani, quân đội đang tăng cường vận chuyển bao cát chặn lũ ở Khu công nghiệp Navanakorn (227 nhà máy với 180.000 công nhân).

Do lũ lụt, các công ty sản xuất ô tô Toyota, Honda, Isuzu của Nhật và Ford của Mỹ đã ngừng tất cả dây chuyền lắp ráp xe ở Thái Lan. Nhiều công ty điện tử, trong đó có hai tập đoàn hàng đầu về sản xuất ổ cứng Seagate Technology Inc. và Western Digital Corp (Mỹ) giảm sản xuất do chuỗi cung cấp bị gián đoạn.

Công ty Canon (Nhật) cho biết tạm thời chuyển hoạt động sản xuất máy in sang Việt Nam.

Bộ Lao động và Phúc lợi Thái Lan cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 10.000 doanh nghiệp ở 15 tỉnh với 350.000 công nhân. Dự báo nếu lũ lụt kéo dài sẽ có thêm 100.000 công nhân nữa mất việc.

Tại cuộc họp báo ngày 16-10 ở Bangkok, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Atthayuth Leeyawanich đã đề nghị hoãn xem xét đề xuất tăng lương tối thiểu cho người lao động lên mức 300 baht (204.000 đồng VN)/ngày trong sáu tháng tới. Lý do: Nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì lũ lụt. Ủy ban Tiền lương trung ương sẽ họp vào ngày 17-10 để xem xét vấn đề này.

10 máy bay trực thăng sẽ được điều động thả hàng cứu trợ ở các khu vực bị ngập sâu tại tỉnh Ayutthaya. Hôm 15-10, một máy bay vận tải C-130 của Mỹ đã đáp xuống sân bay Don Mueang ở Bangkok. Máy bay chở theo 18.000 bao cát và hai nhóm chuyên gia của lính thủy đánh bộ Mỹ và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ. Các chuyên gia sẽ thẩm định thiệt hại để đề nghị chính phủ Mỹ viện trợ cho Thái Lan. Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo Mỹ sẽ gửi sáu trực thăng Seahawk đến Thái Lan để cứu trợ và thả tấm bê tông chặn dòng lũ. Nếu lũ vẫn căng, Mỹ sẽ gửi thêm 20 trực thăng nữa.

LÊ LINH (Theo Bangkok Post, The Nation, Bloomberg, AP)