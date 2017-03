Luật Mỹ xét xử tổng giám đốc IMF thế nào?

Luật của bang New York (Mỹ) quy định hành vi kích thích tình dục bằng miệng mà không được đối tác đồng ý sẽ bị xem là tội ác tình dục. Nếu tòa án Mỹ tuyên có tội, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn (người Pháp) có thể bị kết án đến 20 năm tù.

Luật Mỹ khác luật Pháp. Luật của Pháp quy định dự thẩm sẽ xem xét trường hợp của can phạm, sau đó điều tra theo hai hướng buộc tội và giải tội rồi mới quyết định đưa can phạm ra tòa xét xử hay không. Còn theo luật Mỹ, cơ quan công tố sẽ tập hợp chứng cứ để chứng minh khả năng phạm tội của can phạm tới đâu trong khi luật sư của bên bị phải chứng minh thân chủ vô tội.

Tổng Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn ra tòa trình diện chỉ là bước đầu tiên của quá trình tố tụng Mỹ. Trong phiên tòa này, thẩm phán sẽ quyết định tạm giữ hoặc cho ông được bảo lãnh có điều kiện.

Các hành vi rời khách sạn vội vã, bỏ quên điện thoại di động và vật dụng cá nhân có thể sẽ là bằng chứng bất lợi cho ông trước tòa vì chứng tỏ ông nhận thức rõ mình đã phạm tội. Có thể ông sẽ bị cấm rời khỏi Mỹ vì luật yêu cầu can phạm phải bảo đảm hầu tòa trong những lần triệu tập tới.

Tổng Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn (giữa) bị còng tay rời khỏi cơ quan cảnh sát khu Harlem (New York) để đến bệnh viện chịu giám định pháp y. Ảnh: REUTERS

Theo thủ tục tố tụng thông thường, thẩm phán Mỹ sẽ triệu tập một đại bồi thẩm đoàn gồm từ 16 đến 23 công dân để họ nghe các bên công tố và bên bị để sau đó quyết định có chính thức buộc tội can phạm hay không. Bên công tố phải cung cấp thêm bằng chứng nếu muốn mở phiên tòa xét xử.

Cảnh sát New York khẳng định ông Dominique Strauss-Kahn không được hưởng bất kỳ quyền miễn trừ nào. Ngày 15-5, Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu tập các chuyên gia để xem ông có thể được hưởng tiêu chuẩn bảo vệ dành cho các nhà ngoại giao Pháp hay không.

Theo hiệp định xác định quan hệ giữa IMF và Mỹ, quyền miễn trừ chỉ liên quan đến các hoạt động do bị cáo thực hiện trong khuôn khổ nhiệm vụ của bị cáo đó.

Tuy nhiên, một công ước của LHQ năm 1947 lại quy định cấp giám đốc và tổng thư ký các tổ chức chuyên biệt của LHQ đều được hưởng quyền miễn trừ tương tự như các nhà ngoại giao của quốc gia họ.

Dù vậy, theo báo chí Pháp, Tổng Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn được Mỹ cấp visa G4 chứ không phải visa G1 nên khó có thể được hưởng quyền miễn trừ.

Báo chí Pháp giải thích theo hướng dẫn của Đại sứ quán Mỹ tại Pháp, những người làm việc cho các tổ chức quốc tế thi hành nhiệm vụ chính thức tại Mỹ có thể được cấp visa loại G. Visa loại G được chia thành năm loại: - Visa G1: Các thành viên của đoàn đại diện thường trực của một chính phủ được Mỹ công nhận làm việc trong một tổ chức quốc tế. - Visa G2: Các đại diện của một chính phủ được Mỹ công nhận đến Mỹ tạm thời làm việc trong một tổ chức quốc tế (hội nghị, hội thảo). - Visa G3: Các đại diện của chính phủ không được Mỹ công nhận. - Visa G4: Các thành viên có chức vụ hoặc đang làm nhiệm vụ trong một tổ chức quốc tế như LHQ. - Visa G5: Các nhân viên có visa chính thức hoặc visa ngoại giao đáp ứng theo một số điều kiện nhất định.

HOÀNG DUY (Theo Le Figaro, JDD, AFP)