Luật sư Singapore mua dâm gái Việt

Luật sư Spencer Gwee Hak Theng, 59 tuổi bị cáo buộc mua bán dâm với trẻ vị thành niên Việt Nam. Ảnh: SPH

Spencer Gwee Hak Theng, 59 tuổi, là giám đốc của công ty luật Spencer Gwee & Co trên phố Beach Road. Theo The New Paper, ông này bị cáo buộc trả tiền để quan hệ tình dục với một thiếu nữ 16 tuổi Việt (tại thời điểm bán dâm) tại khách sạn Four Chain View ngày 19/7 năm ngoái.

Ông Gwee là người cuối cùng trong số 11 người đàn ông bị cáo buộc liên quan tới đường dây mại dâm của các cô gái người Việt do "tú ông" Swee Seng Meng, 42 tuổi và "tú bà" người Việt, Ngo Tien, 32 tuổi cầm đầu.

Trong một cuộc truy quét của cảnh sát Singapore tháng 8 năm ngoái, 30 nữ tiếp viên và gái mại dâm người Việt đã bị bắt tại một số quán rượu trên phố Joo Chiat và Geylang. Một nửa trong số đó thuộc đường dây của Seng và vợ. Trong đó, 4 người ở độ tuổi 16 và 17.

"Tú ông" Seng đối mặt với các tội danh về chứa chấp mại dâm, đón gái mại dâm tại sân bay Changi,sống bằng thu nhập của gái mại dâm, môi giới mại dâm với người vị thành niên và một tội danh về quản lý địa điểm mua bán dâm.

Seng bị tuyên án 5 năm tù giam ngày 11/4/2012. Ngày hôm sau, em vợ ông này, Ngo Ngoc, 27 tuổi cũng bị tuyên án 18 tháng tù giam. "Tú bà" Ngo Tien hiện bỏ trốn sau khi rời Singapore về Việt Nam tháng 7 năm ngoái.

Luật sư Spencer Gwee Hak Theng từng là phó công tố viên trong suốt 7 năm. Sau đó, ông này hành nghề luật độc lập từ những năm 1980. Nếu bị kết án, ông này có thể bị phạt hoặc đi tù tới 7 năm, hoặc cả hai. Ông Gwee sẽ trở lại tòa án ngày 27/7.

Ở Singapore, mua dâm với một trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi là phạm pháp. 48 người đàn ông khác cũng từng bị cáo buộc quan hệ tình dục với chính cô gái mại dâm vị thành niên này, gây rúng động Singapore.

Theo Trọng Giáp (VNE)