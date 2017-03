Luật trừng phạt về biển Đông và biển Hoa Đông

Ngày 8-12, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tuyên bố chắc chắn Philippines không thể cho phép quân đội Mỹ sử dụng Philippines làm bàn đạp tuần tra tự do hàng hải ở biển Đông. Ông giải thích lý do vì Tổng thống Duterte không cho phép, nhằm tránh mọi hành động khiêu khích có thể làm gia tăng căng thẳng ở biển Đông. Ông nói tàu và máy bay Mỹ muốn tuần tra ở biển Đông có thể sử dụng các căn cứ ở đảo Guam, Okinawa hay tàu sân bay. _________________________________ Các hoạt động không chính đáng của Bắc Kinh ở biển Đông và biển Hoa Đông phải dừng lại… Phù hợp với luật pháp quốc tế, TQ không được phép xen vào bằng bất cứ cách nào việc tàu thuyền và máy bay dân sự và quân sự của các nước tự do sử dụng vùng biển và vùng trời ở biển Đông và biển Hoa Đông. Thượng nghị sĩ MARCO RUBIO