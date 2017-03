Luật Tự do Mỹ ngăn chặn điều gì?

Nghi can khủng bố Usaama Rahim 26 tuổi đã bị bắn chết trước cửa hàng bán thuốc tại Boston (Mỹ). FBI cho biết từ lâu đã theo dõi Usaama Rahim vì đây là thành phần nguy hiểm đã phát tán nhiều thông tin khủng bố nhưng chưa phát lệnh bắt giữ. Hôm 2-6 (giờ địa phương), trong lúc Usaama Rahim đi trên đường, cảnh sát định đến hỏi han nhưng nghi can rút dao đe dọa. Hai cảnh sát bắn hai phát đạn. Anh trai của nghi can là giáo sĩ Hồi giáo lại cho biết em bị bắn ba phát đạn vào lưng trong khi chờ xe buýt đi làm. 5 lần báo động giả có bom trên các máy bay dân dụng đi và đến Mỹ trong ngày 2-6 (giờ địa phương). Các máy bay của các hãng US Airways, Delta Air Lines, United Airlines, Volarisont (Mexico) và Korean Air.