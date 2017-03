Lực lượng Hồi giáo IS đã cắt đầu cả trẻ em?

Bức ảnh cho thấy một bé gái đang bị đè xuống sàn nhà và một con dao kề bên cổ cô bé. Đứa trẻ nhiều khả năng thuộc về một gia đình theo Hồi giáo Alevi, một nhánh của Hồi giáo đã trở thành mục tiêu của các tay súng IS.



Một nguồn tin có tên Ali cho tờ Daily Mail biết rằng đã lấy được bức ảnh từ các chiến binh YPH, những người đang chiến đấu chống lại IS.



Ali nói với tờ Mail ngày 18/10: "Mỗi lần nhìn vào bức ảnh, tôi lại bật khóc. Anh có thể thấy đứa bé đó đã sợ hãi nhường nào. Tôi thậm chí còn có thể mường tượng ra tiếng thét của bé gái ấy. Những kẻ đó là dạng quái vật nào vậy? Kẻ nào có thể cảm thấy hài lòng với việc sát hại đứa trẻ này?"



Trong nỗ lực cho thấy sự tàn bạo của IS, các chiến binh người Kurd đã phát tán bức ảnh trên Facebook. Đứa trẻ trong bức ảnh được đặt cho cái tên Melek, có nghĩa Thiên thần.



"Người dân Kobane đang nỗ lực một cách tuyệt vọng để cho thế giới tận mắt chứng kiến những tội ác do những kẻ rác rưởi đó gây ra" - Ali nói thêm.



Theo các nhân chứng, đứa bé kể trên cùng một người phụ nữ và một đứa trẻ lớn tuổi hơn đã bị các tay súng IS lôi ra khỏi nơi ẩn náu trong lúc Mỹ đang tiến hành không kích vào Kobane. Không có bức ảnh nào cho thấy hành động chặt đầu đã diễn ra và thi thể của bé gái cũng chưa được tìm thấy. Điều này khiến người ta hy vọng rằng bé và gia đình vẫn còn sống.



"Vẫn còn có chút hy vọng rằng họ có thể đã trốn thoát thành công" - Ali cho biết.



Các bức ảnh khác thu được cho thấy nhiều cảnh cắt đầu rùng rợn và cảnh các tay súng IS chơi đá bóng bằng thủ cấp của các nạn nhân.



Hoạt động không kích của Mỹ vẫn tiếp tục diễn ra tại Kobane, nơi hơn 1.100 người đã thiệt mạng kể từ tháng trước.



Đầu tháng này, các tay súng IS đã công bố các bức ảnh chụp cảnh đóng đinh câu rút một bé trai tuổi teen. Hình phạt man rợ này diễn ra tại thành phố Raqqa của Syria và nạn nhân đã chết sau 3 ngày đau đớn tột cùng. IS nói rằng cậu bé đã bị trừng phạt do tìm cách chụp ảnh các tòa nhà là tổng hành dinh của IS ở Raqqa./.