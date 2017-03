Lực lượng khủng bố nào còn nguy hiểm hơn cả IS?

“Al-Nursa nguy hiểm hơn cho Mỹ so với nhóm khủng bố IS hiện nay về lâu về dài”, CNN trích dẫn báo cáo viết. Báo cáo do Viện nghiên cứu chiến tranh và Viện nghiên cứu doanh nghiệp của Mỹ công bố vào cuối tuần qua.

Các nhà nghiên cứu thuộc hai viện nghiên cứu trên cảnh báo rằng hiện chính quyền Mỹ chỉ chú trọng tới chiến lược tiêu diệt IS là phiến diện bởi “Bất kỳ một chiến lược nào có thể tạo đất trống cho tổ chức khủng bố al-Nusra đều sẽ thất bại trong việc đảm bảo an ninh cho nước Mỹ”, báo cáo nhận định.



Al-Nusra, chi nhánh tại Syria của tổ chức khủng bố Al Qaeda (Ảnh: Reuters)

Các cuộc tấn công khủng bố của IS và al-Nusra có thể gây thách thức nền kinh tế toàn cầu và khiến xã hội phương Tây kiểm duyệt gắt gao sự tự do và quyền dân chủ cá nhân. Điều này xâm hại tới các giá trị và lối sống của Mỹ, theo báo cáo.

Mặc dù tổ chức al-Nusra chưa tổ chức các cuộc tấn công khủng bố ở phương Tây như tổ chức khủng bố IS, nhưng đó chỉ là vấn đề sớm muộn, Fred Kagan, một trong số tác giả nghiên cứu trên, phân tích.

“Mặc dù IS “nổi bật” hơn nhưng cả hai tổ chức khủng bố này đều là mối đe dọa, cả hai đều muốn thực hiện các vụ tấn công khủng bố và đều muốn tìm cách lôi kéo các cộng đồng Hồi giáo chống lại phương Tây” - bà Kagan nói.

Theo nhà nghiên cứu Kagan, chi nhánh của al-Qaeda ở Syria này sẽ hiện diện trong thời gian dài và “khó trị” hơn cả IS. Bà Kagan còn nói rằng rất khó có thể theo dõi tổ chức al-Nusra bởi tổ chức này bí mật trà trộn vào dân số Syria và phe đối lập và chúng chỉ đợi để đứng lên lãnh đạo lực lượng khủng bố trên thế giới ngay khi IS sụp đổ.

Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính hiện có hơn 35.000 tay súng đến từ hơn 100 quốc gia đã có mặt tại Syria để tham gia hàng ngũ IS và tổ chức al-Nusra, theo nhà nghiên cứu Nick Heras thuộc Trung tâm nghiên cứu an ninh Mỹ.

Xuất hiện vào cuối năm 2011 những ngày đầu của cuộc nội chiến Syria, tổ chức khủng bố Al-Nusra ban đầu kết nạp nhiều tay súng lão luyện Syria và di chuyển tới Iraq để chống lại binh sĩ Mỹ. Al- Nursa hiện đang kiểm soát lãnh thổ phía tây bắc Syria.