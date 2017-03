Lực lượng Kurd tấn công IS, chặn đường tiếp tế huyết mạch

Gần 7.500 binh sĩ người Kurd đã tiến công vào trung tâm thị trấn Sinjar (Nguồn: CNN)

Cuộc tấn công bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng 12-11. Gần 7.500 binh sĩ người Kurd đã tiến công vào trung tâm thị trấn Sinjar. Tại đây, các binh sĩ Kurd đã nã đạn liên tục. Đến chiều 12-11, các chiến binh đã nắm quyền kiểm soát nhiều làng gần Sinjar.

Theo AFP, cuộc tấn công đã được yểm trợ bởi các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu. Mục tiêu của các binh sĩ người Kurd là tạo một vùng đệm nhằm bảo vệ thị trấn và cư dân trước những đợt pháo kích dữ dội của IS.



Con đường huyết mạch đi qua thị trấn này liên kết giữa Mosul (Iraq) - nơi IS đang chiếm giữ - với các thành phố mà IS đang nắm giữ tại Syria. Do vậy, việc chiếm được thị trấn này sẽ cắt một con đường tiếp tế của IS đến Syria.

Với việc kiểm soát đường cao tốc số 47, các chiến binh Kurd sẽ cắt con đường tiếp tế quan trọng đối với IS. Con đường này nối hai cứ điểm Raqqa ở Syria và Mosul ở Iraq.



"Việc tái chiếm thị trấn Sinjar không chỉ là một chiến thắng, mà việc có được một con đường tiếp tế... là cực kỳ quan trọng đối với các cuộc chiến trong tương lai" - Trung tướng về hưu Mark Hertling nói với CNN.