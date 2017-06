Lực lượng thân Mỹ cảnh báo đụng độ Thổ Nhĩ Kỳ

Quan chức cấp cao của SDF, ông Naser Haj Mansour nói với Reuters rằng SDF sẽ đối đầu với lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria nếu “họ cố gắng vượt qua lằn ranh vốn đã biết từ trước”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi lực lượng hai bên bắn phá lẫn nhau hôm 28-6.

Ông Mansour nói rằng một cuộc tấn công của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các khu vực do SDF kiểm soát sẽ “gây tổn hại nghiêm trọng” cho các nỗ lực chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) của SDF. Liên minh do Mỹ hậu thuẫn cùng lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia chiến đấu trong chiến dịch giành quyền kiểm soát TP Raqqa – thành trì chính của IS ở Syria.



Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Ảnh: REUTERS

Theo ông Mansour, nếu SDF có thể đánh bại IS ở Syria thì đây sẽ là tín hiệu báo trước sự sụp đổ của IS. Vị quan chức SDF cho biết liên minh này sẽ bao vây toàn bộ TP Raqqa và kìm kẹp IS bên trong. “Chúng tôi đang lên kế hoạch để bao vây hoàn toàn nhưng cần một hoặc hai ngày, tôi không thể tiết lộ” – ông Mansour nói.



Sputnik cho rằng TP Raqqa có thể sẽ bị bao vây và IS buộc phải tháo chạy, song sự hục hặc giữa SDF và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm bùng lên một làn sóng bạo lực mới ở Syria. Hôm 29-6, Đơn vị bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) – lực lượng mũi nhọn trong SDF đã tạo ra một cuộc phong tỏa quân sự nhằm cản trợ lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiến công hướng tới huyện Afrin ở miền bắc Aleppo.

“Người Kurd ở vùng Afrin đã hứng chịu rất nhiều quả bom từ Thổ Nhĩ Kỳ và những người Hồi giáo đồng minh. Chúng tôi sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào vùng bán tự trị Rojava ở miền Bắc Syria. Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng đồng minh sẽ là mục tiêu chính của lực lượng chúng tôi trong khu vực” – một quan chức YPG nói với ARA News.

Hôm 28-6, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo họ đã nã pháo vào các vị trí của YPG nhằm đáp trả cuộc tấn công mà YPG thực hiện nhằm vào một nhóm nổi dậy do Ankara hậu thuẫn. Ông Mansour cho biết SDF đã bắn trả.

Là một thành tố của SDF, YPG cũng được Washington chống lưng – điều vẫn đang gây tranh cãi. Trong khi đó, Ankara lại xem YPG là một nhóm khủng bố có liên kết với Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

“Chúng tôi không đồng tình với quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ rằng YPG và PKK là cùng một tổ chức. Liên quân này nhận ra mối đe dọa mà PKK đem đến cho Thổ Nhĩ Kỳ, song Ankara không thể theo đuổi cuộc chiến đó mà đánh đổi cuộc chiến chung là chống khủng bố đang đe dọa tất cả chúng ta” – một quan chức Mỹ nói với ARA News.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus đã nhắc lại sự phản đối của Ankara đối với các chiến binh YPG, gọi tổ chức này là “con đường sai lầm”. Ông Kurtulmus cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào mà YPG thực hiện nhắm vào các nhóm dân quân do Ankara hậu thuẫn.