Lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan

Mọi công dân Thái Lan từ 21 tuổi trở lên đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự 2 năm. Sinh viên được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự cho đến khi tốt nghiệp.

Nhà Vua Thái Lan là Tư lệnh tối cao của LLVT Hoàng gia. Thủ tướng Thái Lan trực tiếp điều phối các hoạt động liên quan tới an ninh quốc gia với sự tham mưu của Hội đồng an ninh quốc gia. Hội đồng này do chính Thủ tướng làm Chủ tịch và có các thành viên là Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Thông tin, Bộ trưởng Tài chính và Tư lệnh lực lượng quốc phòng Thái Lan – người đứng đầu Bộ tổng tư lệnh các LLVT Hoàng gia. Hiện nay Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan là tướng Prawit Wongsuwan. Tư lệnh lực lượng quốc phòng là tướng Songkitti Jaggabatara.

Bộ binh Thái Lan diễn tập. Ảnh: wikimedia.orgqdnd

Lục quân Hoàng gia Thái Lan có khoảng 190 nghìn binh sĩ và sĩ quan. Lục quân Hoàng gia Thái Lan có 4 quân khu: Quân khu 1, Bộ tư lệnh ở thủ đô Băng Cốc, có các sư đoàn bộ binh số 1, số 2, số 9 và số 11; Quân khu 2, Bộ tư lệnh ở Nakhon Rátchaxima, có các sư đoàn bộ binh số 3, số 6 và số 12; Quân khu 3, Bộ tư lệnh ở Phítxanulốc, có Sư đoàn bộ binh số 3 và Sư đoàn thiết giáp số 1; Quân khu 4, Bộ tư lệnh ở Nakhon Xi Thammarạt, có Sư đoàn bộ binh số 5.

Lục quân Hoàng gia Thái Lan còn có các đơn vị chiến thuật sau:7 sư đoàn bộ binh (có 5 tiểu đoàn tăng), 8 tiểu đoàn bộ binh độc lập, một sư đoàn thiết giáp, một sư đoàn thiết kỵ, 2 sư đoàn biệt kích, một sư đoàn pháo binh, một sư đoàn phòng không, 3 đại đội không vận. Lực lượng vệ binh Hoàng gia, chuyên phụ trách an ninh cho Hoàng tộc, cũng thuộc biên chế Lục quân Hoàng gia Thái Lan.

Không quân Hoàng gia Thái Lan có 4 sư đoàn. Sư đoàn không quân số 1 có căn cứ tại Băng Cốc. Sư đoàn không quân số 2 đóng ở miền Đông Thái Lan. Sư đoàn không quân số 3 đóng ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Sư đoàn không quân số 4 có các căn cứ đặt dọc theo các tỉnh miền Nam. Không quân Hoàng gia Thái Lan cũng có 7 không đội chuyên trách chống bạo loạn. Tổng quân số của Không quân Hoàng gia Thái Lan là khoảng 43 nghìn người.

Hải quân Hoàng gia Thái Lan, với tổng quân số khoảng 40 nghìn người, là lực lượng hải quân duy nhất ở Đông Nam Á có tàu sân bay. Đó là chiếc HTMS Chakri Naruebet (tàu chở máy bay lên thẳng). Hải quân Hoàng gia Thái Lan có 3 vùng. Vùng 1 hải quân ở khu vực phía Đông Vịnh Thái Lan. Vùng 2 Hải quân ở phía Tây Vịnh Thái Lan. Vùng 3 Hải quân ở Biển Anđaman. Hải quân Hoàng gia Thái Lan có hai đơn vị không quân trực thuộc có căn cứ tại Utapao và Sôngkhla. Lực lượng Thủy quân lục chiến gồm khoảng 20 nghìn người cũng thuộc Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Theo Việt Bách (QĐND)