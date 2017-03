Lương thánh chiến giảm, IS sẽ sụp đổ?

Hồi tuần trước, CNN cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã buộc phải cắt giảm 50% tiền lương của các chiến binh nhóm này.



Trước đó, các báo cáo cho hay các chiến binh IS kiếm khoảng 400-1.200 USD/tháng, nhận được một khoản trợ cấp 50 USD cho vợ và 25 USD/đứa trẻ.

Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi khi IS đang đối mặt với một cuộc "suy thoái kinh tế" do các cuộc không kích, mất lãnh thổ ở Syria và Iraq và việc giao thương dầu mỏ bất hợp pháp đã giảm xuống.

"Tinh thần của các chiến binh đang tụt giảm. Xu hướng này đã được ghi nhận bởi tất cả cơ quan tình báo", trang tin tức Atlantico dẫn lời nhà báo Pháp Alexander del Valle, người đảm nhận chuyên mục chính trị của tờ báo.



IS đang mất nhiều khu vực mà nhóm khủng bố này kiểm soát ở Iraq và Syria trước đây. Ảnh: AFP

Chuyên gia del Valle lập luận việc giảm lương sẽ dẫn đến nhiều chiến binh IS đào ngũ, đặc biệt ở Syria, nơi nhiều chiến binh là lính đánh thuê.

Tuy nhiên, chuyên gia chính trị này cảnh báo rằng sự sụp đổ của IS sẽ không loại bỏ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Trung Đông, khi các tổ chức khủng bố cực đoan khác, như al-Qaeda sẽ lấp đầy khoảng trống do IS để lại.

Một nhà phân tích chính trị khác, cựu sĩ quan tình báo Pháp Alain Rodier cho rằng việc cắt giảm lương sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sự sụt giảm số lượng các chiến binh IS, khi hầu hết các chiến binh tham gia nhóm khủng bố này vì lý do tư tưởng chứ không phải vì tiền.

Tuy nhiên, ông Rodier thừa nhận rằng trong vài tháng qua số lượng những người nước ngoài tình nguyện theo IS đã giảm.

Một phần lý do cho việc giảm tuyển mộ các chiến binh nước ngoài là do "hào quang chiến thắng" mà IS có được trước đây đang phai nhạt dần. Sự lây lan của tội ác và việc hầu hết nạn nhân của IS là người Hồi giáo cũng là một phần khiến các chiến binh đào ngũ, Rodier lập luận.

Mặc dù sự sụp đổ của IS đã dần bắt đầu nhưng vẫn còn sớm để khẳng định rằng tổ chức khủng bố này sẽ biến mất vĩnh viễn. Các chiến binh thánh chiến vẫn có đủ nguồn lực và con người để chống lại.

Theo ông Rodier, cho đến khi Raqqa và Mosul vẫn nằm dưới sự kiểm soát của mình, IS sẽ chiến đấu trở lại và thậm chí cố gắng để phản công. Đồng thời, cũng cần nhớ rằng có sự tồn tại của các "tế bào IS" ở Afghanistan, Pakistan và châu Phi.