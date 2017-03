Lụt ở Úc, giá thế giới tăng

Ngày 6-1, mưa tiếp tục rơi ở vùng đông bắc Úc. Bang Queensland là nơi bị ngập nặng nhất tiếp tục mở rộng vùng bị ngập. Số thành phố bị nước lụt bao vây đã tăng từ 22 lên 40 thành phố. Tại một số địa phương, nhu yếu phẩm bắt đầu thiếu.

Ba bang đi ngập gồm Queensland, New South Wales và Victoria sản xuất 42% sản lượng lúa mì và 75% sản lượng cải dầu cả nước. Do đó, lụt không chỉ tác động đến Úc mà còn ảnh hưởng đến thị trường thế giới.

Úc xuất khẩu mỗi năm 15 triệu tấn lúa mì (thứ ba thế giới) và 1,5 triệu tấn cải dầu. Trung Quốc với nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng mạnh đã tìm đến Úc, đặc biệt sau khi cháy rừng ở Nga. Argentina lại bị khô hạn. Bởi thế, khi Úc bị lụt, dự báo giá lúa mì sẽ tăng hơn năm 2008 - năm từng xảy ra bạo loạn vì đói.

Biếm họa của Manny Francisco, báo The Philippines ở Philippines.

Trên thị trường Chicago (Mỹ), giá lúa mì hồi đầu tuần đã tăng 818 USD/tấn, tính ra tăng 47% so với năm ngoái và 5% chỉ trong năm ngày. Trên thị trường Paris (Pháp), hợp đồng giao bột mì vào tháng 1 đã đạt mức 258,25 euro/tấn. Dự báo giá sẽ còn tăng đến gần 300 euro/tấn.

Chuyên viên tư vấn Sébastien Poncelet ở Công ty Agritel (Pháp) giải thích: Bang Queensland chỉ chiếm 6% sản lượng lúa mì của Úc nhưng lụt lội vẫn gây tác hại vì chất lượng bột mì. 50% sản lượng lúa mì có thể chỉ được dùng để nuôi gia súc.

Về cải dầu, nhiều nước đang nhập khẩu cải dầu của Úc có thể sẽ phải bù đắp số thiếu hụt từ cải dầu Nga.

Úc là nước xuất khẩu than cốc số một thế giới và xuất khẩu than đá dùng cho nhà máy nhiệt điện đứng thứ hai thế giới. Ước tính lụt đã gây thiệt hại 35% sản lượng than xuất khẩu (259 triệu tấn trong năm 2009).

Bang Queensland cung cấp 50% nhu cầu than cốc cho ngành công nghiệp gang thép thế giới nhưng đã ngưng hoạt động 3/4 số mỏ than. Ắt hẳn giá than sẽ bị đẩy lên như năm 2008 khi Queensland bị ngập nặng.

Theo ngân hàng đầu tư và tài chính Commonwealth Bank of Australia (Úc), giá than cốc tại bang Queensland đã tăng lên 253 USD/tấn trong vòng ba tuần trong khi mùa hè năm ngoái chỉ tròm trèm 200 USD.

Than mang lại cho Úc 33 tỉ USD tiền thuế. Nếu Úc không cung cấp đủ than, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ quay sang Canada và Nga, Úc sẽ bị thiệt hại tương đương 0,25% GDP.

Nguồn cung cấp than sẽ rối loạn đến tối thiểu đầu tháng 2. Khi giá than cốc tăng, giá thép và giá công trình xây dựng chắc chắn sẽ tăng. Chuyên viên TOM GRIEDER, Công ty IHS Global Insight (Mỹ ) Phải mất nhiều tuần mới có thể mở cửa lại các mỏ than bị ngập. Các mỏ không ngập cũng phải chờ đường sắt hoạt động trở lại. Nhà phân tích BEN WILLACY, Công ty Wood Mackenzie (Úc)

HOÀNG DUY (Theo AFP, Les Echos, Reuters, Belga)