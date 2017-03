Lựu đạn nổ trước tòa nhà Quốc hội Ukraine

Tổng cộng có ba vệ binh thiệt mạng và 141 người bị thương, trong đó có 90 cảnh sát và vệ binh.

AFP đưa tin hôm trước đó, phiên họp Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua dự luật về trao quyền tự trị nhiều hơn cho hai vùng ly khai Donetsk và Luhansk ở miền Đông căn cứ thỏa thuận ngừng bắn ký kết ở Minsk (Belarus) hồi tháng 2. Kết quả có 265 phiếu thuận, tức hơn 30 phiếu so với yêu cầu. Quốc hội sẽ bỏ phiếu lần hai vào ngày chưa xác định để đạt sĩ số tối thiểu 300/400 nghị sĩ.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người thuộc đảng Tự do (Svoboda) đã kéo về trước tòa nhà Quốc hội để phản đối dự luật kể trên. Những người biểu tình cố phá hàng rào cảnh sát để xông vào trong Quốc hội (ảnh). Ai đó đã ném một quả lựu đạn vào cảnh sát. 18 nghi can bị tạm giữ, trong đó có tên ném lựu đạn là người của đảng Tự do.

Đây là lần đầu tiên bạo động xảy ra ở Kiev sau sự kiện biểu tình trong mùa đông 2013-2014 dẫn đến lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych. Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov tố Chủ tịch đảng Tự do Oleg Tyagnibok đứng sau vụ bạo động. Tổng thống Petro Poroshenko cam kết sẽ trừng phạt nghiêm khắc bọn gây rối.

Ông ủng hộ dự luật trao thêm quyền tự trị cho lực lượng ly khai miền Đông với lý do có thông qua dự luật thì phương Tây mới có thể gây sức ép để Nga thực hiện ba yếu tố then chốt của thỏa thuận Minsk (các bên ngừng bắn, Nga rút quân và củng cố kiểm soát biên giới).

H.DUY