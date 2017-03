Mạc Ngôn: “Giàu có thì khó viết văn”

Với “Nhọc nhằn sinh tử”, Mạc Ngôn đã đoạt giải thưởng Hồng Lâu Mộng lần thứ hai về truyện dài. Ông bày tỏ: Nhà văn giàu thì khó viết được tác phẩm tốt. Nhà văn nghèo cũng vậy. Còn nhà văn trung lưu thì vừa có thể hiểu được giới quý tộc, vừa có thể gần gũi với lớp người bình dân.

Hóm hỉnh “bật mí” bút danh

Mạc Ngôn bước lên bục nhận giải thưởng Hồng Lâu Mộng với vẻ mặt rất hóm hỉnh. Đang lúc cao hứng, ông “bật mí” về bút danh của mình. Ông có tên thật là Quản Mạc Ngôn. Trong tiếng Hoa, chữ “Mạc” có nghĩa là cơ mưu.

Mạc Ngôn nhận giải thưởng Hồng Lâu Mộng

Nhưng 30 năm trước, để có bút danh, ông đã tách đôi chữ “Mạc” trên thành chữ Ngôn và chữ Mạc. Trong tiếng Hoa, chữ Mạc không có bộ ngôn đứng trước có nghĩa là không có gì, không nên nói nhiều, như lời cha mẹ dặn.

Ông Ngô Thanh Huy - Hiệu trưởng Trường đại học Xâm Hội (Hong Kong) nói: Mạc Ngôn là người rất nổi tiếng trên văn đàn. Lần đoạt giải thưởng Hồng Lâu Mộng này càng chứng tỏ tài năng siêu việt của ông. Tác phẩm đã được khẳng định trong “xã hội Hoa văn thế giới”. Ông cho rằng nhà văn Trung Quốc hiện nay tiến gần đến giải Nobel văn chương nhất chính là Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn đi học lúc sáu tuổi như bao đứa trẻ khác. Có lần, ông gọi thầy giáo là “chủ nô” nên bị phạt cảnh cáo. Mạc Ngôn từ nhỏ đã thể hiện tư chất thông minh, lém lĩnh, hiếu động, miệng nổ như bắp rang. Là Hán tử Sơn Đông, Mạc Ngôn thay lời nói bằng trang viết. Ông trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Khi tác phẩm “Báu vật của đời” bị phê phán, Mạc Ngôn chọn giải pháp im lặng, tạm gác bút hai năm để tỏ thái độ của mình.

Nhận giải thưởng Hồng Lâu Mộng và trả lời phỏng vấn, Mạc Ngôn trò chuyện rất thoải mái, không hề tỏ ra "mạc ngôn" (tiết kiệm lời) như bút danh đã chọn.

Văn học phản ánh đời sống của người nghèo

Ông nói nhà văn không nên quá giàu. Tại sao vậy?

+ Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện dân gian đơn giản: Người nuôi chim ưng thường bảo không nên cho chim ăn quá no. Ăn no, nó sẽ không chịu đi săn mồi nữa. Còn nếu cho nó ăn chưa đủ no, thì nó sẽ không bay nổi. Do đó, chỉ nên cho chim ưng ăn lưng lửng bụng mà thôi.

Nhà văn cũng vậy, nếu quá giàu, trong nhà nuôi bốn ô-sin, ra đường có hai vệ sĩ, thì làm sao mà sáng tác cho ra hồn. Lúc đó, làm sao họ có thể đồng cảm với người nghèo? Văn học suy cho cùng là phản ánh đời sống của người nghèo, người bất hạnh, bị áp bức, bị sỉ nhục, bị phương hại.

Các tác phẩm kinh điển từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, chẳng phải đã phản ánh đời sống của giới quý tộc đó sao?

+ Không. Các tác phẩm kinh điển phần nhiều là phản ánh đời sống của lớp người bần cùng. Chỉ khi phản ánh sự cơ cực, đói khổ của họ, tác phẩm mới có tính quần chúng rộng rãi, mới có giá trị xã hội.

Khi nhà văn đã giàu có đến mức độ nào đó rồi thì họ sẽ không còn mối quan hệ nào nữa đối với người nghèo. Bởi vậy, nhà văn nếu quá giàu thì khó viết được những tác phẩm hay. Đương nhiên cũng không nên quá nghèo. Nếu ăn bữa mai lo bữa hôm thì họ phải lo cho cái bụng của họ trước đã. Trong điều kiện đó mà sáng tác thì quả là khó.

Cuộc sống có bảo đảm, có mối quan hệ mật thiết với quần chúng thì cái nhìn của nhà văn mới khách quan. Họ vừa có thể ngước mắt lên để hiểu giới quý tộc, vừa có thể hạ mắt xuống để gần gũi với người nghèo. Có vậy nhà văn mới phản ánh được cuộc sống đa dạng.

Tiểu thuyết hiện thực mới trường tồn

Ông đánh giá thế nào về hiện tượng trên văn đàn hiện đại có không ít nhà văn say mê dùng kỹ xảo?

+ Đó là quá trình mà bất cứ một nhà văn nào cũng phải trải qua. Ít nhiều, nhà văn trẻ thường bắt chước các tác phẩm kinh điển, nhất là các tác phẩm hiện thực chủ nghĩa. Họ thích làm kỹ xảo, bắt chước kết cấu, ngôn ngữ, ý tứ và cả hình tượng nhân vật. Theo đà trưởng thành về tuổi tác, họ mới ý thức được rằng tất cả những cái đó chỉ là trò "phù phiếm", xa rời với giá trị thực của tiểu thuyết.

Tiểu thuyết là một phương pháp chuyển tải câu chuyện. Từ thế kỷ 18-19, các tác phẩm phản ánh hiện thực của các nhà văn Banzắc, Tôntôi... đã đạt đến đỉnh cao. Nhà văn hậu thế hẳn sẽ cảm thấy lúng túng khi sáng tác. Nếu cứ cố sáng tác theo phương pháp cũ thì khó lòng qua mặt tiền bối.

Thế nên đã xuất hiện trường phái tiểu thuyết mới của các nhà văn Âu-Mỹ thuần túy sử dụng kỹ xảo. Trải qua mấy chục năm phát triển, loại tiểu thuyết kỹ xảo ấy tỏ ra không hiệu quả. Chỉ có loại tiểu thuyết hiện thực chủ nghĩa chuyển tải câu chuyện mới mãi mãi trường tồn.

Phần lớn các tác phẩm của ông đều áp dụng lối chuyển tải câu chuyện. Phải chăng đó là cách hành văn chủ yếu của ông?

+ Thuật lại câu chuyện là lý do căn bản nhất để hình thành nên một cuốn tiểu thuyết. Đó cũng là thiên chức của nhà văn. Khi có tuổi, dần dần tôi mới hiểu rốt cuộc thì thuật lại câu chuyện là thiên chức của một người viết tiểu thuyết. Đương nhiên, việc thuật lại đó còn bao hàm cả việc hư cấu nhân vật điển hình, hoàn cảnh điển hình.

Uống rượu mừng

Từ những năm 80 của thế kỷ trước, các nhà văn luôn bước trên con đường gập ghềnh. Hơn 20 năm thăm dò, họ mới ý thức được rằng kỹ xảo trong tiểu thuyết tuy có tác dụng mở rộng thủ pháp thể hiện nhưng không bằng cách kể chuyện. Nếu coi nhẹ cách kể chuyện, e rằng tác phẩm sẽ càng ngày càng ít độc giả.

Gần đây, có khá nhiều nhà văn tiên phong viết tiểu thuyết xuất hiện ở các quốc gia như Pháp, Mỹ và Mỹ Latinh. Họ đã quay về với phương pháp kể chuyện. Nhưng phải nhớ rằng kể chuyện không có nghĩa là gạt bỏ kỹ xảo trong tiểu thuyết.

Đánh giá về những nhà văn Trung Quốc

Về tổng thể, ông đánh giá thế nào về tác phẩm của các nhà văn đương đại Trung Quốc?

+ Tôi cho rằng, từ những năm 80 của thế kỷ trước đến nay, những thành tựu đạt được đáng gọi là "huy hoàng". Tác phẩm dài hơi như Sông Đông êm đềm của nhà văn Nga Solokhop thì không thấy. Nhưng trên lĩnh vực truyện vừa và truyện ngắn, nhiều tác phẩm của Trung Quốc đáng được xếp loại ưu tú của thế giới. Tôi không tán thành quan điểm của một số người nhận xét văn học đương đại thua kém văn học hiện đại.

Một số nhà phê bình văn học rõ ràng là không thể sánh được với các bậc tiền bối như Lỗ Tấn, Thẩm Tùng Văn, Trương Ái Linh... Những người như Lỗ Tấn đã vươn lên nấc cao của thời đại. Nhà văn hiện nay khó lòng vươn tới nấc cao ấy.

Xét về tổng thể, trình độ của các nhà văn hiện nay còn cao hơn các nhà văn thời "Ngũ Tứ". Có điều, ngọn cờ vẫn chưa xuất hiện. Văn học đương đại giống như cao nguyên, còn văn học hiện đại chỉ có vài ngọn núi. Xét về độ cao thì văn học đương đại cao hơn văn học hiện đại.

Mạc Ngôn với giải thưởng Hồng Lâu Mộng Giải thưởng Hồng Lâu Mộng trao mỗi năm một lần cho tác giả ưu tú viết truyện dài bằng tiếng Hoa. Giá trị của giải thưởng là 300 ngàn đôla Hong Kong. Ông Trương Đại Bằng - một doanh nhân Hong Kong yêu văn học, đã tài trợ 10 triệu đôla Hong Kong để lập quỹ cho giải thưởng này và thành lập Viện Văn học Đại học Xâm Hội. Giải thưởng Hồng Lâu Mộng có hội đồng xét thưởng gồm các nhà văn tên tuổi như Đồng Linh, Vương Đức Uy, Trần Tư Hòa, Hoàng Tử Bình, Lưu Thiệu Danh, Trịnh Thụ Sam, Nhiếp Hoa Lệnh và Tư Mã Trung Nguyên... Giải thưởng Hồng Lâu Mộng lần thứ nhất (2006) được trao cho nhà văn Giả Bình Ao với truyện dài Tần Xoang.

NGUYỄN THÀNH TIẾN

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM)