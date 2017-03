Malaysia bắt tám nghi can trong vụ đánh bom ở Bangkok

Ông cho biết bốn nghi can là công dân Malaysia có liên can đến các đường dây buôn người và bốn nghi can còn lại là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ Trung Quốc và có thể là đối tượng nhập cư lậu.

Ông giải thích đến giờ không có bằng chứng trực tiếp cho thấy các nghi can liên quan vụ đánh bom ở Bangkok hôm 17-8. Ông cho biết cảnh sát Thái Lan đã được thông báo và phải cung cấp bằng chứng nếu muốn dẫn độ các nghi can về Thái. Theo báo Malay Mail (Malaysia), cảnh sát Malaysia đang xác minh nhân thân của tám nghi can và không nghi can nào thừa nhận liên quan đến vụ đánh bom ở Thái Lan.

TNL