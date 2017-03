Malaysia - Mỹ: Thực hiện hiệu quả và đầy đủ DOC

Ngày 27-4, tại phủ thủ tướng ở Kuala Lumpur (Malaysia), Tổng thống Obama và Thủ tướng Najib Razak đã hội đàm riêng trong hơn 30 phút trước khi chủ trì hội nghị song phương giữa phái đoàn hai nước.

Hai bên đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề tranh chấp biển Đông.

Trang web Nhà Trắng đưa tin sau hội đàm và hội nghị song phương, hai bên đã ra tuyên bố chung nhất trí nâng quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện.

Trong khuôn khổ đối tác đối thoại, hai nước cam kết củng cố các cơ chế đối thoại trong các lĩnh vực quan trọng như chính trị và ngoại giao, thương mại và đầu tư, an ninh và quốc phòng, khoa học-công nghệ và môi trường, năng lượng.

Hai bên cam kết đào sâu các cuộc tiếp xúc quốc phòng song phương, đặc biệt là thúc đẩy phối hợp quân đội hai nước; củng cố hợp tác về cứu trợ nhân đạo, cứu trợ và quản lý thảm họa.



Tổng thống Obama và Thủ tướng Najib Razak tại cuộc họp báo ngày 27-4. Ảnh: BERNAMA

Tuyên bố chung cam kết sẽ giải quyết các vấn đề còn lại trong hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương để nhanh chóng hoàn tất hiệp định.

Hai bên nhất trí tiếp tục thảo luận các cơ hội hợp tác về giám sát biển, trong đó có nâng cao năng lực thực thi pháp luật biển mà Mỹ có thể hỗ trợ.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của bảo vệ an ninh biển, bảo đảm tự do hàng hải và tự do bay qua trong khu vực, trong đó có các tuyến đường biển quan trọng ở biển Đông.

Về vấn đề tranh chấp biển Đông, tuyên bố chung nhấn mạnh các bên liên quan cần giải quyết tranh chấp dựa trên các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển và thông qua các phương thức hòa bình bao gồm tòa án trọng tài quốc tế, tránh sử dụng vũ lực và đe dọa.

Tuyên bố chung khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) để nâng cao lòng tin lẫn nhau.

Tuyên bố chung cũng ghi nhận ASEAN và Trung Quốc cần làm việc nhanh chóng hướng đến thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông.

Tại cuộc họp báo chung sau đó với Thủ tướng Najib Razak, Tổng thống Obama cam kết Mỹ sẽ cung cấp bất cứ nguồn lực nào để hỗ trợ tìm kiếm máy bay MH370.

Thủ tướng Najib Razak ghi nhận thỏa thuận nâng quan hệ hai nước lên tầm đối tác toàn diện đã mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác sâu rộng. Ông khẳng định Malaysia hoan nghênh chiến lược xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ.

Báo Bernama (Malaysia) cho biết các cố vấn của Tổng thống Obama mong muốn ủng hộ xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Malaysia tương tự như quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ với Singapore và Thái Lan.

LÊ LINH